Чего ждать от реорганизации и новых назначений - политолог

Преобразование Министерства по инвестициям и развитию в Министерство индустрии и инфраструктурного развития продолжает логику Послания Президента.

Политолог Талгат Калиев в своем Telegram-канале высказался о том, чего ждать от реорганизации и новых назначений, передает Zakon.kz.

Как считает политолог, преобразование Министерства по инвестициям и развитию в Министерство индустрии и инфраструктурного развития продолжает логику Послания Президента в части индустриализации через экономику простых вещей и разработку единых региональных стандартов. К этой сфере относится и транспорт, который в современную эпоху давно перестал быть средством передвижения, а превратился в неотъемлемую и важнейшую часть инфраструктуры.

"Это конкретизирует работу министерства, сузит ее поле, сконцентрировав на внутреннем развитии. В то время как вопросы привлечения инвестиций закономерно переданы Министерству национальной экономики и Министерству иностранных дел. Первое должно синхронизировать экономику с позиции инвестиционной привлекательности, а второе - концентрировать все усилия загранучреждений на привлечении инвестиций. С этой точки зрения, назначение Бейбита Атамкулова представляется наиболее закономерным. Поскольку, он единственный кадровый дипломат, имеющий опыт руководства регионом и промышленным министерством. То есть, имеет четкое представление о работе реального сектора экономики, осознает все риски и барьеры, возникающие на пути приходящих в регионы инвесторов", - считает Калиев.

Что касается назначения Аскара Жумагалиева министром оборонной и аэрокосмической промышленности, то это, по мнению политолога, приведёт к переходу вопросов цифровизации в данное ведомство.

"Логично, поскольку коммуникационные системы не только не ограничиваются наземной инфраструктурой, но и чрезвычайно зависимы от спутниковых технологий. Тогда как, анонсированный Илоном Маском проект тотального покрытия планеты бесплатным интернетом посредством сети микроспутников никто не отменял. Следуя данной логике, не только программа цифровизации, но и вся коммуникационная сфера рискует перейти в ведение МОАП. Тем более, что на успешном примере ЦОНов Аскар Жумагалиев сумел продемонстрировать свою эффективность. При таком сценарии, Министерство информации и коммуникаций способно потерять часть названия. Если вдруг на повестке не возникнет вопрос его реорганизации", - резюмировал Талгат Калиев.

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