Сказочная новогодняя Москва

Москва чудесна. Здесь множество зданий с интересной историей - и прекрасных, и уродливых, и мрачных, и светлых - фотограф.

Фото : fototelegraf.ru

Московский фотограф Кристина Макеева уже который год публикует фотографии новогодней Москвы, которая на них выглядит совершенно сказочной, передает fototelegraf.ru. "Москва чудесна. Здесь множество зданий с интересной историей - и прекрасных, и уродливых, и мрачных, и светлых. В декабре мой город превращается в настоящую новогоднюю сказку. Я приглашаю вас посмотреть на эту волшебную красоту!" - говорит фотограф.

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