1 миллиард тенге выиграли казахстанцы в лотерею в 2018 году

За неполный год лотереей продано на два с лишним миллиарда тенге.

Больше 900 000 победителей и свыше одного миллиарда призовых выплат. Таковы предварительные итоги деятельности национального оператора лотереи "Сәтті Жұлдыз" в 2018 году.





"Этот год для нас был основополагающим и очень важным. В марте этого года мы запустили в полном объеме нашу основную центральную систему "AEGIS". И с этого момента можно сказать начался отчет современной лотереи в нашей стране", - делится президент АО "Сәтті Жұлдыз" Александр Тен.

В 2018 году АО "Сәтті Жұлдыз" запустило три вида моментальной и четыре вида тиражной лотереи на IT-системе "AEGIS". Государственный регулятор, Министерство культуры и спорта РК, с помощью специально созданной IT-инфраструктуры полностью контролирует продажи всех лотерейных билетов по всей республике, соответственно контролирует и поступления в казахстанский бюджет, а также выплату выигрышей победителям. За неполный год лотереей продано на два с лишним миллиарда тенге.

К слову, честность и случайность розыгрышей "Сәтті Жұлдыз" подтвердили две самые авторитетные лотерейные ассоциации в мире – Европейская ELA и Всемирная WLA. Одним из основных требований лотерейных ассоциаций является социальная ответственность компаний.

"По закону 10% от разницы между реализацией с призовым фондом должно отчисляться на развитие спорта. Наша компания взяла на себя повышенные обязательства, мы перечисляем 15%. И уже сейчас перечислено более 50 миллионов тенге, а по итогу 2018 года я думаю, что эта цифра превысит 70", - заявил Александр Тен.

С развитием лотерейного рынка в Казахстане увеличилось количество трудозанятого населения в этой отрасли, их число составляет порядка 3000.

В следующем году ожидается пополнение продуктового портфеля компании, и конечно же увеличение размера выплат казахстанцам в несколько раз.

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