Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас - президент.

США не могут и далее быть мировым полицейским, заявил Дональд Трамп в ходе необъявленного визита в Ирак, передает РИА Новости.

"Соединенные Штаты не могут оставаться мировым полицейским. Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас", - цитирует его слова журналист из пула Белого дома.

Трамп пояснил, что Вашингтон не хочет, чтобы другие страны пользовались военными США для собственной защиты, если не будут оплачивать оборону.

"Мы разбросаны по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало. Смешно, честное слово", - добавил Трамп.

Аналогичные заявления Трамп делал и ранее. Так, в апреле на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари он указал на то, что США десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире, и это не должно отныне быть в приоритете.

"Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстановить нашу страну", - заявил он тогда.

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