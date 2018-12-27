В каких номинациях представлен Головкин в журнале The Ring

Самое большое количество номинаций в 2018 году собрал Тайсон Фьюри: "Боксер года", "Возвращение года", "Раунд года" (двенадцатый раунд поединка против Деонтея Уайлдера), "Событие года" (бой против Уайлдера) и "Самая вдохновляющая персона года".

Авторитетный журнал о боксе The Ring объявил кандидатов на свои награды, которые будут присуждены по итогам 2018 года, пишет Vesti.kz.

На звание боксера года претендуют Сауль "Канело" Альварес, Тайсон Фьюри, Василий Ломаченко, Наойя Инуэ и Александр Усик.

В номинацию "Нокаут года" вошли остановки в поединках Александр Усик - Тони Белью, Диллиан Уайт – Лукас Браун, Джермалл Чарло - Уго Сентено, Наойя Инуэ – Хуан Карлос Пайяно и Теофимо Лопес - Мейсон Менард.

На звание тренера года претендуют Бен Дейвисон, Роберт Гарсия, Шинго Инуэ, Анатолий Ломаченко и Эдди Рейносо.

За звание лучший "Молодой боксер года" поборются Муроджон Ахмадалиев, британец Джошуа Буатси, Джарон Эннис и Теофимо Лопес и Филип Хргович.

Отметим, что и Хргович, и Ахмадалиев знакомы казахстанским любителям бокса. Хорват в свое время он выступал за клуб "Астана Арланс", в составе которого дважды становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB). Что касается узбекского боксера, то он был соперником казахстанца Кайрата Ералиева в 1/8 финала Олимпиады-2016. Тогда Ералиев проиграл, однако спустя год взял реванш на чемпионате мира на этой же стадии.

Экс-чемпион в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин представлен сразу в двух номинациях. Его второй бой с Альваресом попал в число номинантов на "Лучший бой года" и "Событие года".

Самое большое количество номинаций в 2018 году собрал Тайсон Фьюри: "Боксер года", "Возвращение года", "Раунд года" (двенадцатый раунд поединка против Деонтея Уайлдера), "Событие года" (бой против Уайлдера) и "Самая вдохновляющая персона года".

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