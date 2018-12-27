26 российских преступников задержали костанайские полицейские

В свою очередь, полицейскими РФ задержано 14 граждан, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений в Костанайской области.

26 россиян, находящихся в уголовном розыске задержали костанайские полицейские, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции области.

В свою очередь, полицейскими РФ задержано 14 граждан, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений в Костанайской области. Об этом сообщили в рамках международной рабочей встречи сотрудников Уголовного розыска Костанайской и Челябинской областей.

По словам представителя костанайской делегации начальника Управления-штаба ДП Костанайской области Мейрама Кажкенова, тесное взаимодействие с правоохранительными органами Российской Федерации костанайские правоохранители практикуют на протяжении многих лет. Особое внимание полицейские уделяют профилактической работе по пресечению краж чужого имущества, в том числе хищению автотранспортных средств.

- Протяженность границ нашей области с Российской Федерацией составляет 1242 километра, через которые проходит значительный транспортный поток. Потому сотрудникам органов внутренних дел приграничных областей необходимо постоянно быть начеку и своевременно информировать друг друга для принятия действенных мер по борьбе с преступностью,– отметил подполковник полиции.

В рамках встречи полицейскими было принято решение продолжить на постоянной основе проводить совместные оперативно-розыскные мероприятия по перекрытию каналов сбыта похищенного автотранспорта на территории соседних государств. Также стражи порядка детально рассмотрели комплекс вопросов двустороннего сотрудничества в области розыска уголовных преступников, без вести пропавших граждан и борьбы с наркобизнесом.

Заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Костанайской области полковник полиции Ербол Тайбеков подчеркнул, что ежегодные встречи в данном формате приносят положительный результат, так как одним из основных рычагов совместной работы является оперативный обмен информацией и ее комплексная обработка и реализация. Потому необходимо укрепить постоянный обмен передовым опытом и дальнейшее сотрудничество в двустороннем формате.

В завершении мероприятия был подписан протокол, реализация которого, будет способствовать решению многих общих задач в обеспечении правопорядка.

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