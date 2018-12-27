Китайско-казахстанский фонд получит налоговые поблажки

В Казахстане имеются прецеденты предоставления аналогичных налоговых освобождений международным финансовым институтам.

Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики об освобождении от налогообложения отдельных видов дохода Китайско-Казахстанского Фонда сотрудничества производственных мощностей, осуществляющего прямые инвестиции в Казахстане", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек, в рамках договоренностей двух глав государств в декабре 2016 года между АО "НК "KAZAKH INVEST" и китайским Фондом Шелкового Пути (ФШП) был создан Фонд по инвестированию в совместные проекты, с капитализацией $2 млрд долларов.

"В настоящее время Фонд является одним из крупнейших инвестиционных фондов для инвестирования в Казахстан. Отмечаю, что Казахстан уже имеет положительный опыт сотрудничества с ФШП. Фонд вошел в уставной капитал (5%) Астанинской Фондовой Биржи (биржи МФЦА). Участие Фонда Шелковый путь в качестве акционера биржи МФЦА будет иметь положительный эффект в привлечении крупных инвесторов из Китая, учитывая, что Фонд Шелковый Путь является самым крупным фондом в Китае по размеру, с общей капитализацией около 55 млрд долларов", - пояснил он.

По его словам, учитывая значительные по объему финансовые средства для инвестирования в основные средства проектов на территории РК, основным требованием функционирования Фонда является освобождение от налогообложения дивидендов.

"В настоящее время китайской стороной проведена соответствующая работа по ратификации вышеуказанного межправительственного Соглашения. Стоит отметить, что в Казахстане имеются прецеденты предоставления аналогичных налоговых освобождений международным финансовым институтам (Европейскому Банку Реконструкций Развития, Азиатскому Банку Инфраструктурных Инвестиций) и отдельным проектам ("Абу-Даби Плаза") в рамках международных договоров", - пояснил министр.

Вместе с тем реализация проектов с участием Фонда сотрудничества производственных мощностей Китая и Казахстана положительно повлияет на реализацию проектов с использованием инновационных технологий, развитию инфраструктуры в регионах, созданию новых рабочих мест. В заключение Касымбек добавил, что реализация проектов не потребует финансовых затрат из госбюджета.

Оксана Скибан, Астана

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