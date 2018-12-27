Касымбек рассказал, зачем были нужны изменения в его ведомстве

Это "выверенные, просчитанные" изменения.

В кулуарах Сената Парламента РК министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек прокомментировал вопрос о своем новом назначении, передает корреспондент Zakon.kz.

"У нас ряд полномочий, функций ушли в МИД. Конкретно - это вопросы привлечения иностранных инвестиций, этим будет заниматься МИД, И мы разграничили вопросы между госорганами по вопросам продвижения экспорта. Мы занимаемся инструментами продвижения экспорта. Конкретно наше министерство - экспортом продукции обрабатывающей промышленности. А МИД будет координировать работу госорганов по продвижению экспорта, потому что экспортом занимается Минсельхоз, Минэнерго - все отраслевые министерства", - сказал глава ведомства.

При этом он отметил, что состав министерства меняться не будет.

"Нет, от нас уходит комитет по иностранным инвестициям, и уходит под управление МИДа Нацкомпания "Казах Инвест". Теперь комитет будет сотрудниками МИДа", - уточнил Касымбек.

По его словам, о пертурбации министр узнал вчера во второй половине дня.

Также он рассказал, зачем нужны были изменения.

"Сегодня большие вызовы, рынок иностранных инвестиций в мире очень упал за последние два года. В прошлом году тенденция была - на 40% снижение в мире иностранных инвестиций. Поэтому здесь нужна акцентированная работа и задействовать нужно все международные наши представительства, посольства и так далее. У посольств теперь одна из основных функций - это продвижение экспорта и привлечение инвестиций. Это нормальная международная практика, многие международные ведомства занимаются этим вопросом", - пояснил глава МИИР РК.

На его взгляд, это "выверенные, просчитанные" изменения.

"Они, по моему мнению, дадут реальный толчок в этих вопросах", - подчеркнул Касымбек.

Журналисты поинтересовались, как сотрудники ведомства отнеслись к новости об изменениях с учетом того, что вчера у них был корпоратив.

"Изменения прошли только, я был на корпоративе всего минут 40. Поздравил коллег, поблагодарил сотрудников комитета по инвестициям, который перешли в МИД и все", - заключил министр.

Оксана Скибан, Астана

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