Власти Турции выдали Казахстану подозреваемого в тяжких преступлениях
Задержанный подозревается в совершении особо тяжких преступлений в Алматы и находился в международном розыске с 2014 года.
Фото : YouTube27 декабря 2018, 11:16
Сегодня, 27 декабря, сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана из Турции для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Ибрагим Сулиев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Задержанный подозревается в совершении особо тяжких преступлений в Алматы и находился в международном розыске с 2014 года.
Экстрадиция подозреваемого стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с турецкими коллегами.
В настоящее время Сулиев водворен в следственный изолятор Астаны.
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