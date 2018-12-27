Власти Турции выдали Казахстану подозреваемого в тяжких преступлениях

Задержанный подозревается в совершении особо тяжких преступлений в Алматы и находился в международном розыске с 2014 года.

Сегодня, 27 декабря, сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана из Турции для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Ибрагим Сулиев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержанный подозревается в совершении особо тяжких преступлений в Алматы и находился в международном розыске с 2014 года.

Экстрадиция подозреваемого стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с турецкими коллегами.

В настоящее время Сулиев водворен в следственный изолятор Астаны.

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