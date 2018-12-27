АО "Байтерек девелопмент" приобретены облигации акиматов на 98 млрд тенге в 2018 году

Сегодня за счет облигационных займов в регионах возводится порядка 10 тысяч квартир.

В 2018 году акиматы областей и городов выпустили облигации на сумму 98 млрд тенге. Накануне завершились торги на площадке KASE, где были выставлены на продажу государственные ценные бумаги акимата Восточно-Казахстанской области, общей стоимостью 1,3 млрд тенге. Облигации выпущены сроком на два года под 0,35 % годовых. Покупателем долговых ценных бумаг выступил финансовый оператор государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер" - АО "Байтерек девелопмент".

Средства, вырученные от продажи облигаций, местные исполнительные органы направляют на строительство кредитного жилья. Сегодня за счет облигационных займов в регионах возводится порядка 10 тысяч квартир.

"С 2016 года компанией приобретены муниципальные бумаги на общую сумму 208 млрд. тенге. В текущем году акиматами были погашены ранее выпущенные облигации на 44 млрд. тенге, которые путем револьверного финансирования направлены на предоставление облигационных займов для строительства жилья. Таким образом, в настоящее время у местных исполнительных органов имеются средства в размере 164 млрд. тенге", - сообщил заместитель председателя правления АО "Байтерек девелопмент" Алтай Куздибаев.

В этом году компания завершила ввод в эксплуатацию объектов, строительство которых осуществлялось с 2016 года в рамках жилищных программ "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер". За этот период при финансовом участии АО "Байтерек девелопмент" построено 588,7 тыс. кв. м. кредитного и арендного жилья или 9831 квартира.

АО "Байтерек девелопмент" — дочерняя организация Холдинга "Байтерек" — единый финансовый оператор по выкупу облигаций местных исполнительных органов в рамках государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер".

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