Провожаем 2018 год: главные события сентября в Астане

Внутренний туризм продолжает развиваться в Астане.

Официальный сайт столичного акимата подводит итоги уходящего года, вспоминая наиболее важные события в жизни города, передает Zakon.kz.

В сентябре столичных чиновников лишили привилегии пользоваться служебными автомобилями. Отныне они стали пользоваться услугами такси. Немаловажно, что госслужащих обслуживают авто отечественного производства.

Внутренний туризм продолжает развиваться в Астане, доказательством чему может служить то, что каждый пятый пациент столичных клиник – из региона. Только за первое полугодие в медорганизациях города пролечилось более 25 тыс. пациентов, проведено более 4,5 тысяч операций, из них 1700 – с применением высоких технологий.

Астанчане стали создавать семьи в более зрелом возрасте, сообщили в РАГС. По итогам первого полугодия в столице зарегистрировано 5 454 брака, это больше чем годом ранее на 10%. За последние 20 лет средний возраст вступления в брак в Астане вырос почти на 10 лет. Нюанс: сегодня столичная молодежь предпочитает связывать себя узами брака ближе к 30 годам.

В сентябре в Астане сменился аким. Вместо Асета Исекешева, который стал руководителем Аппарата Президента, Указом Главы государства акимом столицы Казахстана назначен Бахыт Султанов.

А эта новость из серии "Самые глупые преступники". Полицейские задержали мужчину, снимавшего на видео собственные кражи. За ночь незадачливый воришка совершил пять краж из салонов автомашин.

Находясь в салоне автомашины, злоумышленник снимал свои действия на камеру. Судя по изъятому сотрудниками полиции видео, совершение преступлений ему доставляло удовольствие.

У iKomek появился собственный символ. Анимационный представитель единого контакт-центра – гепард – теперь присутствует во всех соцсетях, телеграм-канале, а также на официальном сайте столичного акимата.

Почему гепард? Потому что идеально характеризует корпоративные ценности iKomek. Самый быстрый зверь развивает скорость 110 км/ч за 3 секунды!

Героем месяца стал Артём Карев, который, рискуя жизнью, спас ребёнка, сорвавшегося с балкона десятого этажа. Поступком Артёма были впечатлены все горожане, а аким наградил смельчака крупной денежной суммой, которую герой направил на установку ограждений на окна нуждающихся семей. "В деньгах мы не нуждаемся, пусть лучше средства будут направлены на благие цели", – сказал Артём.

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