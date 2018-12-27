Движение приостановлено для всех видов автотранспорта.

Из-за непогоды закрыта трасса Ушарал-Достык, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

"27 декабря с 11.00 в связи с погодными условиями (метель, ограничение видимости) закрыто движение на а/д республиканского значения "Ушарал-Достык" (с 83 км-184 км) для всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

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