Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Из-за непогоды закрыта трасса Ушарал-Достык

Движение приостановлено для всех видов автотранспорта.

Фото : today.kz27 декабря 2018, 12:23

Из-за непогоды закрыта трасса Ушарал-Достык, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

"27 декабря с 11.00 в связи с погодными условиями (метель, ограничение видимости) закрыто движение на а/д республиканского значения "Ушарал-Достык" (с 83 км-184 км) для всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты