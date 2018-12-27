Шесть тысяч пачек сигарет пытался незаконно пронести пешком в Казахстан кыргызстанец

Акцизные марки и документы на табачную продукцию отсутствовали.

26 декабря пограничной службой были задержаны несколько человек, которые пытались ввезти и вывезти незаконно алкоголь, сигареты и янтарь, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

В подразделении пограничного контроля "МЦПС "Хоргос" был задержан 26-летний казахстанский гражданин за попытку вывоза из Республики Казахстан на территорию МЦПС 76,5 кг камней (похожих на янтарь) без сопроводительных документов. Камни переданы по акту сотрудникам таможенного поста "Алтынколь".

В подразделении пограничного контроля "Тажен авто" Бейнеуского пограничного отряда пограничники пресекли попытку провоза 32-летним гражданином Республики Узбекистан 32 литров спиртных напитков без сопроводительных документов на общую сумму около 35 000 тенге. Задержанный груз передан по акту сотрудникам таможенного поста "Тажен".

Примерно в тот же период времени, кордайские пограничники обнаружили груз – 6 000 пачек сигарет при досмотре дорожной сумки гражданина Кыргызской Республики 1999 года рождения, пересекавшего границу в направлении Республики Казахстан через пункт пропуска "Кордай" в пешем порядке. Акцизные марки и документы на табачную продукцию отсутствовали. Груз передан по акту сотрудникам управления государственных доходов Кордайского района.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!