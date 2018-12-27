В ДП Алматы опровергли информацию о двойном убийстве на автозаправке

Сейчас полиция изучает видеоряд, на котором сняли несколько патрульных машин около заправочной станции.

В социальный сетях появилось видео с патрульными машинами около заправочной станции в Алматы. В описании говорится о том, что в городе было совершено двойное убийство - водителя и экспедитора, передает Zakon.kz.

Также в описании к видео было обращение к водителям, в котором авторы призвали не сажать в автомобили посторонних людей.

В пресс-службе ДП Алматы информацию о двойном убийстве опровергли. Сейчас полицейские изучают видеоролик, чтобы предоставить информацию о том, что на самом деле случилось на автозаправке.

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