В ДП Алматы опровергли информацию о двойном убийстве на автозаправке
Сейчас полиция изучает видеоряд, на котором сняли несколько патрульных машин около заправочной станции.
Фото : Хабар 2427 декабря 2018, 12:33
В социальный сетях появилось видео с патрульными машинами около заправочной станции в Алматы. В описании говорится о том, что в городе было совершено двойное убийство - водителя и экспедитора, передает Zakon.kz.
Также в описании к видео было обращение к водителям, в котором авторы призвали не сажать в автомобили посторонних людей.
В пресс-службе ДП Алматы информацию о двойном убийстве опровергли. Сейчас полицейские изучают видеоролик, чтобы предоставить информацию о том, что на самом деле случилось на автозаправке.
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