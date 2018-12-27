Аким Актюбинской области поздравил пожилых и инвалидов с наступающим Новым годом

В Актюбинской области проживают около 27 тысяч инвалидов, которым оказывается своевременная социальная поддержка.

В преддверии новогодних праздников аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев посетил дом-интернат для престарелых и инвалидов города Актобе, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в открытом в 1973 году доме-интернате для престарелых и инвалидов проживают 225 человек. Глава региона пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа.

"Все 27 лет Независимости Казахстана развитие социальной сферы является приоритетным направлением политики Главы государства Нурсултана Назарбаева. Доказательством этому служит и недавнее Послание Президента, которое было посвящено дальнейшему повышению благосостояния населения. Согласно поручениям Елбасы, в нашей области улучшению качества жизни пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями уделяется особое внимание, в том числе всегда поддерживается деятельность данного дома-интерната. В жизни бывают разные обстоятельства, но главное – это ваше благополучие в настоящем. Крепкого здоровья вам желаю, долголетия и всегда хорошего настроения", - сказал аким области.

Подарком к празднику для учреждения стал специализированный автотранспорт, оборудованный подъемниками для посадки людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан.

По словам директора дома-интерната Ермека Бейскалиева, учреждение давно нуждалось в подобном транспортном средстве, ведь здесь проживают маломобильные граждане – 93 инвалида первой и второй групп, а также пенсионеры, самому старшему из которых 94 года. Он также отметил, что из года в год численность вновь поступающих на проживание в дом-интернат старцев и инвалидов уменьшается.

В Актюбинской области проживают около 27 тысяч инвалидов, которым оказывается своевременная социальная поддержка. Более 12 тысяч инвалидов в 2018 году обеспечены техническими, гигиеническими средствами, протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортным лечением. В целом, государство на социальную поддержку лиц с ограниченными возможностями направило свыше 1,8 миллиардов тенге.

Кроме того, в уходящем году власти региона уделили особое внимание оказанию помощи детям с ограниченными возможностями. В рамках проекта "Бақытты бала" всего за год были открыты первый в стране круглогодичный оздоровительный инклюзивный лагерь "Күншуақ", за счет внебюджетных средств – центр реабилитации для детей с аутизмом, коррекционный детсад, реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

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