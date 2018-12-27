Какие страны известны многомужеством в семьях

Такой тип семейных отношений объясняется банально экономическими причинами.

Путешественник, посетивший 62 страны, все континенты, побывавший в кругосветке, в своем блоге "TravelManiac" рассказал об одной из своих поездок в Монголию.

"О многоженстве слышали все, а как насчет многомужества? А оно таки существует! Правда, представляет из себя совсем не зеркальное отображение многоженства. Тем оно и интересно.

Впервые я столкнулся с этим явлением во время путешествия по Монголии. И хотя считается, что многомужество распространено лишь в Тибете, некоторых горных провинциях Индии, Непале, Бутане и Новой Каледонии, в Монголии полиандрия тоже встречается, хоть и редко.

Что это вообще такое - одна жена для нескольких мужей? Как они живут, как распределяют интимные обязанности и воспитывают детей? От кого жена рожает ребенка и кто кого содержит в такой семье? Само собой, вопросов много.

В науке многомужество называют "полиандрией" и относят этот необычный вид семейных отношений к вынужденным союзам, которые возникают в сложных условиях жизни человека.

И действительно, в Тибете, северной Индии и Непале полиандрия существует с давних времён, и объясняется она здесь отнюдь не любвеобильностью женщин и далеко не их нехваткой, а банально экономическими причинами. Условия жизни в труднодоступных горных регионах настолько суровы, хозяйство здесь вести настолько сложно, а люди настолько бедные, что семьям легче дать калым только за одну невесту, сделав её женой сразу для всех сыновей и сохранив для них и общий родительский кров, и землю, и предметы быта. Основной причиной многомужества в Тибете: возможность сохранить семейное имущество, раздел которого стал бы просто разорительным: когда у каждого из братьев была своя жена и свои дети — землю, дом и пожитки разделяли между этими семьями, в результате участки становились слишком маленькими, не способными прокормить семью, а дом и вовсе было не понятно как делить, а чтобы построить в горах новых, нужно чуть ли не пол жизни.

В полиандрических семьях принято женить только старшего сына, который наследует всё семейное имущество, а младшие братья просто присоединяются к этому браку. Все братья вместе ведут хозяйство, жену по ночам они посещают строго по очереди, оставляя в качестве предупредительного знака для остальных обувь возле двери. Кстати, связь свекра с невесткой в таких семьях тоже считается совершенно нормальной.

Кстати, вопрос об отцовстве в таких браках практически не поднимается. Мать у них и так одна, отцы все время заняты добычей пропитания и заработком, да и в будущем все мальчики, как и их отцы, будут иметь общую жену.

Невесту старшему сыну подбирают задолго до его совершеннолетия, причем желательно среднего возраста, с прицелом на всех братьев (когда старший станет совсем уже старым, в семье будут мужчины моложе, способные и работать, и заботиться о жене). Чем больше в семье сыновей, тем привлекательнее этот дом для невесты: большее количество добытчиков делают дом и семью богаче.

А вот за мужчину, у которого всего один или вообще нет братьев, хорошую невесту не отдадут! Придётся довольствоваться либо сиротой, либо той, на которую никто не позарился...

Что касается женщин, то их вполне устраивает такая модель отношений. Конечно, чувства к каждому их братьев-мужей разные, но эта историческая модель совсем не про чувства. Братья о жене заботятся, ей пытаются угодить, да и недостатка в интимных отношениях у женщины в полиандрической семье гораздо меньше, чем в традиционной. Кстати, если муж не заботится об общем благе семьи, жена может даже выгнать его из дома (правда, предварительно ей предстоит разговор, в котором свекровь будет просить сжалиться над непутевым сыном).

Стоя на коленях, свекровь будет просить пожалеть её сына и дать ему последний шанс. Ей придется услышать много неприятного о своём сыне, которого она так плохо воспитала. Без унижения свекрови невесткой такая процедура не обходится никогда, но для матери важнее будущее своего сына, который может оказаться на улице. В тех местах это равносильно гибели...

Еще один интересный момент: многомужество, немалое количество "отвергнутых" мужей и безбрачных монахов в наше время спровоцировали в Тибете и Непале довольно значительную конкуренцию между девушками и благосклонное отношение к внебрачным связям. Если незамужняя девушка забеременела, отец её будущего ребёнка обязан отработать в её семье две недели до и после рождения ребёнка, после чего родители дочери благодарят парня и отпускают его на все 4 стороны, а новорожденного причисляют к своим детям.

Многие молодые девушки даже носят на шее специальные ожерелье из монет, каждая из которых символизирует её очередного любовника. Если монет в ожерелье мало - это означает, что девушка не очень популярна среди мужчин, и шансы выйти замуж у неё очень незначительные. А вот если много...!

Роман с иностранцем ценится превыше всего, и обозначается в ожерелье коралловым шариком. Поэтому обладательницу нескольких коралловых шариков могут добиваться братья сразу из нескольких семей.

В общем, если захотите своими глазами увидеть многомужеские семьи, отправляйтесь в Тибет, Непал племя Нимба в Нигерии, Раджахстан, Ладакх или Занскар в Индии, Полинезию или в труднодоступные горные районы Монголии...", - написал в блоге турист.

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