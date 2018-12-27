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Сенатор Назарбаева заинтересовалась, как продвигается работа по сокращению госфункций

Ранее правительством была проведена работа по передаче ряда госфункций от центральных исполнительных органов местным исполнительным органам.

Фото : BNews.kz27 декабря 2018, 13:42

Сенатор Дарига Назарбаева обратилась с депутатским запросом к премьер-министру РК, в котором попросила разъяснить, какая работа проделана по сокращению госфункций, передает корреспондент Zakon.kz.

"Реализации мер запланированных в "Плане наций - 100 конкретных шагов" по формированию подотчетного государства должно привести к сокращению госфункций, развить саморегулирование и расширить участие граждан в процессе принятия решений, сократить расходы государства и сделать правительство компактным. За прошедший период парламентом РК приняты все необходимые законодательные акты", - указала она на пленарном заседании сената парламента РК.

По ее словам, за центральными исполнительными органами было закреплено 4418 функций. В 2016 году планировалось внедрить методику функционального анализа госорганов, которая должна позволить определить перечень государственных функций для передачи в конкурентную среду.

"Для координации работы различных ведомств, при правительстве создана постоянно действующая комиссия по передаче несвойственных государству функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям. Ранее правительством была проведена работа по передаче ряда госфункций от центральных исполнительных органов местным исполнительным органам. Для этого более 5 тысяч штатных единиц были сокращены на центральном уровне и переданы на местный уровень вместе с соответствующими бюджетными средствами", - уточнила парламентарий.

Тем временем с внедрением местного самоуправления на уровне сельского округа, села, поселка, города районного значения происходит передача ряда госфункций от районного уровня на уровень местного самоуправления.

В связи Назарбаева обратилась к премьеру страны за ответами на ряд вопросов.

"Сколько и какие государственные функции переданы от центральных исполнительных органов в конкурентную среду, саморегулируемым организациям? Сколько и какие госфункции переданы на уровень местных исполнительных органов и местного самоуправления? Сколько госфункций планируется еще передать в конкурентную среду, саморегулируемым организациям, местным исполнительным органам и местному самоуправлению и в какие сроки? Насколько сокращены расходы бюджетных средств и количество госслужащих в каждом центральном госоргане? Имеются ли расчеты по финансовому, организационно - кадровому обеспечению выполнения госфункций, возложенных на центральные и местные исполнительные органы? Если таких расчетов нет, планирует ли правительство проведения такой работы и в какие сроки?" - перечислила депутат.

Также она попросила предоставить результаты проведенного функционального анализа центральных органов и информацию по поставленным вопросам в разрезе каждого центрального исполнительного органа.

Оксана Скибан, Астана


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