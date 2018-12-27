"Туган жер": в ЗКО за год силами меценатов и благотворителей реализованы 252 проекта

В реализацию программы "Рухани жаңғыру" активно вовлечена молодежь региона.

Интерес предпринимателей к проекту "Туган жер" в области растет с каждым днем. В статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев представил специальный проект "Туған жер". И на сегодняшний день в ЗКО в рамках этого проекта предприниматели и меценаты спонсировали строительство различных объектов и способствовали процветанию родного региона, сообщает Zakon.kz.

Это и благоустройство парка "Наурыз" в г.Аксае, скверов в г.Уральске, строительство ФАПа в Казталовском районе, моста в Шынгырлауском районе, спортивных площадок, в Теректинском районе был построен мавзолей "Тақсай ханшайым" и в селе Жанибек построен мавзолей Ғұмара Қараша. Также в областном центре при помощи меценатов области ведется строительство дома для людей с ограниченными возможностями на общую сумму 200 млн. тенге.

В реализацию программы "Рухани жаңғыру" активно вовлечена молодежь региона. С целью объедения и мобилизации всех прогрессивных молодежных организаций в поддержку программы "Рухани жаңғыру" создана молодежная коалиция "Елім менің", которая объединила свыше 50 тысяч молодых людей. Для повышения потенциала молодежи открылись 4 коворкинг-центра, из них один в областном центре и три в районах.

В частности, с целью создания условий для качественного образования, развития трехъязычия, обеспечения приоритетов цифровой грамотности 250 школ области оснащены современными кабинетами робототехники и 15 IT-классов работают с нового учебного года. В области в 26 колледжах внедрен принцип дуального обучения. В нем принимают участие 78 крупных предприятий, заводы. Также впервые в г.Уральске открыт цифровой ресурсный центр с целью обеспечения образовательных учреждений современными цифровыми системами и создания новых возможностей для педагогов. Это новый проект, предложенный компанией "Bilim Media Group".

Проведены международные научно-познавательные экспедиции по изучению географии региона и приграничных областей "Индер – перспективный геопарк Уральского региона" и "Ханская плотина". Еще одним новым проектом является школа "Вектор роста", целью которого является повышение профессионального мастерства педагогов, ознакомление с новыми технологиями в менеджменте.

В сфере культуры в 2018 году в области было реализовано 127 мероприятий. Важным событием для региона явилось открытие музея "Рухани жаңғыру" в областном центре. В музее имеется более 500 экспонатов, отражающих достижения страны и историю Акжаикского региона. Музей был открыт поддержке меценатов, с момента его открытия посетили более 7 тысяч человек. Также открыты историко-краеведческие музеи в Жангалинском, Шынгырлауском, Зеленовском районах.

На базе 4 сельских библиотек Зеленовского, Акжаикского, Теректинского и Буринского районов области на общую сумму 16 млн. тенге открыты коворкинг-центры. В следующем году запланировано открытие коворкинг-центров в 16 сельских и районных библиотеках.

С целью изучения жизненного пути великого кюйши-композитора, домбриста Курмангазы Сагырбайулы, ознакомления с ценным наследием великого композитора была организована международная научная экспедиция "Ғасырлар қойнауынанан жеткен бабалар үні". Итоги экспедиции были подведены на республиканской конференции "Жаһандану әлемі және Құрманғазының мәңгілік мұрасы". Также в г.Уральске была проведена акция "Нағыз қазақ – домбыра" с участием 1700 домбристов, которая официально вошла в Казахстанскую книгу рекордов.

В целях сохранения и пропаганды историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области прошел республиканский форум краеведов "Жайықтың киелі жерлері". В Шынгырлауском районе проведена научно-практическая конференция "Шыңғырлау – Асан Қайғы аялдаған аяулы мекен" и установлен памятник на сумму 7 млн. тенге великому мыслителю Асану Кайгы.

Оркестр казахских народных инструментов им.Даулеткерея под руководством главного дирижера Еркина Нурымбетова принял участие в Международном фестивале, организованном в г.Илань (Тайвань), где стал лауреатом данного фестиваля.

В Зеленовском районе открыт этнотуристский центр "Саят", деятельность коорого направлена на развитие социальной сферы, в том числе внутреннего туризма. Это первый инвестиционный проект в сфере туризма, который был реализован в области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!