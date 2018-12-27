Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Какие зимние развлечения есть в столице

Всего в городе функционируют 32 ледовых катка и 12 тематических площадок.

Фото : astana.gov.kz27 декабря 2018, 14:07

В столице запущена единая интерактивная площадка зимних развлечений Astana Winterland, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Всего в городе функционируют 32 ледовых катка и 12 тематических площадок. В том числе у монумента "Қазақ елі", в ледовом городке у ТРЦ "Хан Шатыр", на территории ЭКСПО, на реке Есиль.

Их качество оценила профессиональная фигуристка Ксения Панкратова. Она получила широкую известность благодаря катанию на льду Большого алматинского озера.

Ксения отметила желание горожан поделиться теплом и праздничным духом, что с удовольствием бы посетила столицу еще раз на новогодние каникулы.

Отметим, что катки также залиты в Ботаническом саду, в парке Кемаля Ататюрка, на площади возле здания городского акимата, а также парках "Жеруйык" и "Жетысу".

"В целом ледовые городки в городе отличаются особой праздничной атмосферой. Несмотря на холодную погоду, яркие огни и внушительных размеров ледовые инсталляции дарят новогоднее настроение и ждут всех жителей и гостей столицы к посещению", – сообщили в ТОО "Астана Конвеншн Бюро".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты