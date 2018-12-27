Какие зимние развлечения есть в столице

Всего в городе функционируют 32 ледовых катка и 12 тематических площадок.

В столице запущена единая интерактивная площадка зимних развлечений Astana Winterland, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Всего в городе функционируют 32 ледовых катка и 12 тематических площадок. В том числе у монумента "Қазақ елі", в ледовом городке у ТРЦ "Хан Шатыр", на территории ЭКСПО, на реке Есиль.

Их качество оценила профессиональная фигуристка Ксения Панкратова. Она получила широкую известность благодаря катанию на льду Большого алматинского озера.

Ксения отметила желание горожан поделиться теплом и праздничным духом, что с удовольствием бы посетила столицу еще раз на новогодние каникулы.

Отметим, что катки также залиты в Ботаническом саду, в парке Кемаля Ататюрка, на площади возле здания городского акимата, а также парках "Жеруйык" и "Жетысу".

"В целом ледовые городки в городе отличаются особой праздничной атмосферой. Несмотря на холодную погоду, яркие огни и внушительных размеров ледовые инсталляции дарят новогоднее настроение и ждут всех жителей и гостей столицы к посещению", – сообщили в ТОО "Астана Конвеншн Бюро".

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