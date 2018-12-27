Городище "Жайык" – уникальный археологический памятник истории

В настоящий момент археологические раскопки на месте городища Жайык продолжаются, ученые очень надеются сделать ещё немало удивительных открытий.

Как отметил в своей статье Глава государства Нурсултан Назарбаев "Семь граней Великой степи", у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее. Необходимо воспитывать чувство гордости за свою историю, патриотизм и любовь к малой родине. Важно создавать историко-археологическое движение при школах и краеведческих музеях во всех регионах страны, так как приобщенность к национальной истории формирует чувство единства своих истоков у всех казахстанцев, передает Zakon.kz.

Один из уникальнейших археологических памятников, вошедших в Карту сакральных мест Казахстана, расположен на территории Западно-Казахстанской области. В 2001 году в 12 км от современного Уральска уральскими археологами были обнаружены остатки крупных построек: зданий и мавзолеев. На основании проведенных археологических исследований было доказано, что это город эпохи Золотой Орды, существовавший в ХIII – ХV вв. По мнению археологов, именно Жайык является прародителем современного Уральска. Это был важный административно-политический, военный и торгово-ремесленный центр. Найденные исторические артефакты дают понять, что современный Уральск ведет свою историю не с 1613 года, когда казаки основали здесь первое поселение, а с XIII в., когда здесь был построен город, который называется Жайык. В настоящее время городище Жайык включено в перечень 100 сакральных объектов Казахстана от Западно-Казахстанской области.

Памятник разделен на две части. Первая часть — собственно город, площадь которого составляет около 8 гектаров. Вторая часть — некрополь, расположенный в 2 км от городища на возвышении Свистун горы. На территории городища выявлено несколько жилых, общественных и хозяйственных объектов. Это — печи для обжига кирпича, печь для сжигания извести, общественная баня-хаммам, жилые помещения, мавзолеи. Это придает уникальность в целом всему памятнику истории и культуры, так как на небольшой территории компактно расположены все составляющие части городской архитектуры ХIII-ХIV веков. Захоронение является одним из значимых археологических открытий. Специалисты предлагают присвоить городищу статус музея под открытым небом.

– Это будет природно-ландшафтный историко-культурный музей-заповедник под открытым небом. Главная его цель и специфика, его отличие от многих других музеев в том, что нам будет необходимо восстановить, создать все эти здания, конструкции, которые здесь обнаружены, – говорит директор Западно-Казахстанского центра истории и археологии Жантас Сафуллин.

О существовании средневекового торгового города на месте современного Уральска писал ещё арабский историк Аль Идриси в Х веке. Ученые знали, что где-то в окрестностях города следует искать остатки древних поселений. Однако, открытие было сделано совершенно случайно, во время обследования трассы трубопровода "Аксай – Большой Чаган – Атырау". В 2005 году древнему городищу было дано название "Жайык", и здесь начались археологические раскопки. Исследования проводились Центром истории и археологии совместно с Институтом археологии им. Маргулана (г.Алматы).

В своей программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" Президент РК Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в стране необходимо развивать проект "Сакральная география Казахстана", частью которого является сохранение культурно-исторического наследия, памятников и духовных традиций.

В настоящий момент археологические раскопки на месте городища Жайык продолжаются, ученые очень надеются сделать ещё немало удивительных открытий. Существует программа, в рамках которой на месте городища планируется построить музей под открытом небом, где все желающие смогли бы воочию увидеть памятник истории эпохи Золотой орды.

Как отметил Н.Назарбаев в статье "Семь граней Великой степи", "у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее. Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей страны".

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