В МВД РК прокомментировали видео ДТП с жертвами

Данное происшествие к Казахстану никакого отношения не имеет.

В МВД Казахстана прокомментировали видео ДТП с жертвами, которое распространяется в Казнете, передает Zakon.kz со ссылкой на директора Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмаса Садубаева.

"В WhatsApp распространяются видеокадры, на которых видны тела людей, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия. Данное происшествие к нашей стране никакого отношения не имеет", - сказал Садубаев.

Видео не рекомендуется к просмотру детям, беременным и людям с неустойчивой психикой.

Ранее Kaktus.media писал, что 16 декабря близ Токмака на трассе Бишкек - Нарын - Торугарт, погибли пять человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!