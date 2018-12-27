Узбекистанским рабочим выдали в счет зарплаты виноград

В качестве награды за труд каждый из рабочих маслобойни получил по 10 килограмм фруктов, стоимость которых в дальнейшем вычтут из заработка.

В Узбекистане труд работников маслобойни оценили в 10 килограмм винограда - именно столько получили сотрудники вместо положенной заработной платы. Как оказалось, ящик винограда в дальнейшем вычтут из месячной оплаты труда, сообщает centralasian.org.

По информации издания, стоимость винограда будет вычтена из заработных плат сотрудников.

"В одном ящике 10 килограммов винограда, и нам сказали, чтобы с нас удержат по 70000 сумов (8,4 долларов) из нашей зарплаты. Получается килограмм винограда стоит 7000 сум (0,8 долларов). Но нам нужны деньги на новогодний стол. Что мы будем делать с этим виноградом? Не только я один, большинство были недовольны", - рассказал изданию один из трудящихся маслобойни.

Сотрудники предприятия сообщили, что после протеста рабочих руководство изменило свое мнение.

"Нам сообщили, что виноград - это подарок на Новый год. Сегодня они вновь выдают виноград. И завтра тоже будут это делать. После вчерашнего недовольства к ящикам добавили коробки с надписью "новогодний подарок". Похоже, что после того, как всё всплыло в интернете, они передумали", - говорит сотрудник предприятия.

Один из сотрудников бухгалтерии предприятия подтвердил, что виноград, подаренный рабочим, заменен на новогодние подарки. Секретарь предприятия Мутабар Аманова отрицает, что виноград раздавался ежемесячно.

"Это дезинформация. Ничего такого не было. Дайте мне список работников, которые пожаловались или принесите руководству заявление от рабочих. Мы распространяем виноград на праздник бесплатно", - сказала Мутабар Аманова.

Ранее в Узбекистане были случаи, когда зарплаты рабочим и учителям выдавались электрическими лампочками или же сельскохозяйственной продукцией, которая продавалась им гораздо дороже, чем на рынке.

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