Определены специальности с самым низким уровнем трудоустройства

35,4% выпускников работают не по специальности, а 40% выпускников не трудоустроились в течении 12 месяцев.

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" совместно с министерством образования и науки РК подвели итоги третьего этапа рейтинга образовательных программ в высших учебных заведениях Казахстана, передает BNews.kz.

В 2018 году рейтингом было охвачено 92 специальности, оценены более 2 тысяч образовательных программ, привлечено более 700 экспертов со всех регионов Казахстана. Рейтинг проводился по следующим критериям: процент трудоустроенных выпускников и их средняя заработная плата, оценка актуальности программ, а также результаты анкетирования выпускников.

Заместитель председателя НПП "Атамекен" Олжас Ордабаев рассказал, что одним из самых главных критериев в оценке были процент трудоустройства и средний уровень заработных плат,

"В целом, казахстанские образовательные программы требуют доработки. У нас встречались кейсы, когда учебные литературы использовались с середины 20-века. Где-то это оправдано, где-то это возможно какие-то незыблемые классические устои, где-то устаревшие вещи. Особенно это касалось технических специальностей. Было у нас вещи, связанные с радиоэлектроникой и телекоммуникациями, где использовались еще очень старые форматы связи. К примеру, формат 2G использовался как ноу-хау", - рассказал Олжас Ордабаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

По словам зампреда НПП "Атамекен", оценка актуальности привела к разработке рекомендаций высшим учебным заведениям для их обновления.

Отметим, что было опрошено 8800 выпускников высших учебных заведений. В ходе проведенного рейтинга было выявлено, что 35,4% выпускников работают не по специальности, а 40% выпускников не трудоустроились в течении 12 месяцев.

"По результатам анкетирования выпускники следующих направлений чаще всего работают не по специальности: социальные науки, экономика и бизнес 40,24%, технические науки и технологий 41,97%, право 43%, сфера услуг 43%, сельскохозяйственные науки 51%. Сельскохозяйственное направление – это некий такой антилидер по тому, что выпускники работают не по специальности. Ведя диалог с сельхозвузами мы понимаем, что зачастую ребята не готовы ехать на село", - подчеркнул Ордабаев.

Согласно исследованиям, средняя зарплата по социальным наукам, экономике и бизнесу составлял 114721 тенге. По техническим наукам - 149 963 тенге, право - 89 434 тенге, сфера услуг -98180 тенге, сельскохозяйственные науки - 77045 тенге.

Средний процент трудоустройства по 92 специальностям составлял 67,4%, тогда как минимальный уровень зафиксирован по специальности "Таможенное дело" - 41%. Так же исследование показало отсутствие возможности у большинства студентов выбрать дисциплины и педагогов, как это должно быть при Болонской системе.

"Если говорить об университетах-лидерах, можно отметить, что следующие вузы во всех рейтингах достаточно уверенно себя чувствуют, это: Нархоз, Северо-Казахстанский университет имени Козыбаева, Руднинский индустриальный институт, Алматы менеджмент университет, Казахстанско-Британский технический университет, Западно-Казахстанский инновационный технологический университет, Павлодарский государственный педагогический институт. В числе антилидеров, которые оказывались в нижней части рейтинга такие вузы, как -Мангистауский гуманитарный технический университет, Центрально-азиатский университет, Международный гуманитарно-технический университет, Университет "Астана", Университет "Болашак", - подытожил Олжас Ордабаев.

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