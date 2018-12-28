Как заменить пенсионный фонд с помощью покупки недвижимости

Говоря об инвестициях, большинство аналитиков склоняются именно к недвижимости.

Доверяй кому угодно, но рассчитывай только на себя – это основное правило для людей, которые принимают собственную ответственность за свое будущее. Жить по такому принципу и легче, и сложнее одновременно. Легче потому, что в данном случае нет третьих лиц, кого можно обвинить в случае неудачи, а сложнее потому, что придется делать все самому. И современность, в которой люди не доверяют пенсионным фондам, диктует именно такое поведение.

Основное недоверие к пенсионным институтам вызвано тем фактом, что суммы на их хранении могут куда выгоднее работать на умножение капитала именно сегодня, нежели в перспективе пенсии. К примеру, миллион тенге сейчас лучше, чем полтора через 20 лет. И вот именно после таких мыслей мы начинаем откладывать часть своих зарплат, государственных премий и доходов от бизнеса. После этот путь зарождает новую мысль: лучшее накопление – это вложение, ведь деньги тогда хороши, когда они работают.

Говоря об инвестициях, большинство аналитиков склоняются именно к недвижимости. Криптовалюта, ценные бумаги и акции – это и рискованно, и не для всех. А вот жилая площадь предлагает куда больше плюсов: это надежный актив, который может служить домом, может окупать свою стоимость арендой и может принести существенный доход при перепродаже.

К примеру, в строящемся жилом комплексе Esentai City, который находится выше Аль-Фараби в Алматы, прогнозируемая стоимость аренды на первых этапах составляет 600 000 тенге ежемесячно. Для этого один из партнеров проекта Halyk bank предлагает кредит на квартиру: вложив 40-50% первоначальной суммы нужно оплачивать от 549 499 тенге в месяц. В итоге, покупатель такого актива не только перекрывает половину стоимости квартиры сдачей ее в аренду, но и гарантирует себе максимально ликвидную недвижимость в будущем.

Для примера возьмем квартиру 120 кв.м. стоимостью 90 млн тенге и с расчетом стоимости мебели и ремонта в 25 млн тенге.

Таблица расчета стоимости квартиры в Esentai City по ипотеке Halyk bank

Чтобы не ошибиться с выбором, стоит учесть массу показателей, помимо собственных предпочтений. Необходимо спрогнозировать перспективность района покупаемой квартиры, окружающей инфраструктуры, отделку, финансовые условия, партнеров проекта, авторитет будущих жильцов и общее качество проекта.

Отличным преимуществом проектов, заслуживающих внимания, будет вариативность условий покупки через разные финансовые институты – это показатель уверенности банков и кредитных организаций в ликвидности проекта. А отличным временем для покупки станет момент строительства, когда компании-застройщики еще не завысили цены и предлагают первым покупателям наиболее выгодные сделки.

Следуя пути инвестиций в недвижимость, инвестор получает даже при самых плохих раскладах минимум квартиру для себя будущих поколений. Если исключать форс-мажоры, которые невозможно предсказать, то можно рассчитывать и на частичное перекрытие стоимости кредита / ипотеки за счет аренды, и на более выгодное умножение капитала путем продажи через 5-10-20 лет. Но возвращаясь к нашей главной теме, стоит сказать, что именно пассивный доход от максимально привлекательной во всех отношениях квартиры – это и есть альтернатива пенсионному фонду.

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