Районный аким в Атырауской области вместо корпоратива раздал деньги сиротам
На счет каждого из 60 детей было перечислено по 100 тысяч тенге.
Фото : Facebook/Olzhas Sultanov27 декабря 2018, 15:22
Аким Жылыойского района Атырауской области Азамат Бекет вместе с коллегами и предпринимателями собрал деньги для детей-сирот вместо новогоднего корпоратива, сообщает Zakon.kz.
О поступке чиновника спустя неделю рассказал житель региона.
"Мы радуемся благотворительным акциям разных президентов и чиновников других стран, например как Обама раздавал подарки больным детям неделю назад, видел много репостов и лайков, это супер дело, но сегодня я больше рад акиму Жылыойского района, который предложил своим друзьям, коллегам, бизнесменам, не отмечать по традиции новый год, а отдать по 100 тысяч тенге 60 сиротам района", - написал он в Facebook.
В акимате информацию подтвердили, сообщив, что специально не стали публиковать информацию в СМИ. Деньги дети получат по достижении 18 лет. До тех пор они будут лежать на личных счетах. Также Азамат Бекет рассказал, что хотел бы сделать акцию ежегодной.
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