Районный аким в Атырауской области вместо корпоратива раздал деньги сиротам

На счет каждого из 60 детей было перечислено по 100 тысяч тенге.

Аким Жылыойског­о района Атырауской области Азамат Бекет вместе с коллегами и предпринимателями собрал деньги для детей-сирот вместо новогоднего корпоратива, сообщает Zakon.kz.

О поступке чиновника спустя неделю рассказал житель региона.

"Мы ­радуемся благотворите­льным акциям разных п­резидентов и чиновник­ов других стран, например как Обама раздав­ал подарки больным де­тям неделю назад, видел много репостов и л­айков, это супер дело­, но сегодня я больше­ рад акиму Жылыойског­о района, который пре­дложил своим друзьям,­ коллегам, бизнесмена­м, не отмечать по традиции новый год, а отдать по 100 тысяч тенге 60 сиротам района", - написал он в Facebook.

В акимате информацию подтвердили, сообщив, что специально не стали публиковать информацию в СМИ. Деньги дети получат по достижении 18 лет. До тех пор они будут лежать на личных счетах. Также Азамат Бекет рассказал, что хотел бы сделать акцию ежегодной.

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