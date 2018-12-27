Актюбинка едва не погибла после удаления зуба мудрости

Сама операция по удалению зуба прошла без проблем, но после удаления появилась опухоль.

Жительница Актобе едва не погибла после удаления зуба мудрости, передает Zakon.kz со ссылкой на Timeskz.kz.

У 34-летней женщины заболел зуб мудрости и она сразу обратилась в стоматологическую клинику "Евродент". Елена уже удаляла зуб в этой клинике. Тогда всё прошло как по маслу, и поэтому она решила обратиться в уже проверенное медучреждение.

- 18 декабря в клинике "Евродент" мне сказали, что удаление очень сложное, зуб "восьмёрка", - рассказывает пациентка Елена Кожемякина.

Сама операция по удалению зуба прошла без проблем, но после удаления появилась опухоль. Женщина пришла на прием к стоматологу повторно, он её осмотрел, почистил рану и сказал, что всё пройдёт.

- Мне говорили разрабатывать челюсть, что опухоль пройдёт сама, но я уже не могла даже открыть рот! Я считаю, что мне занесли инфекцию. Стоматологи должны ответить за пережитый мною кошмар под Новый год! – считает Елена.

По словам Кожемякиной, опухоль десны все росла и росла, пока не захватила всю подъязычную и окологлоточную область. Пришлось обратится в больницу скорой медицинской помощи, где ее положили на операцию.

Едва не погибла

Врач челюстно-лицевой хирургии БСМП Даурен Алшын рассказал, что Елена поступила к ним в тяжёлом состоянии с температурой под 38 градусов.

- Даже на вопросы она не могла отвечать ясно и чётко - у женщины развилась флегмона.- Флегмона полости рта считается тяжёлым заболеванием, - объясняет врач. - Через мягкие ткани гной может пойти в лёгкие и развиться медиастенит. При этом заболевании вероятность летального исхода составляет 95%. И всё из-за одного зуба! К счастью, Елена вовремя к нам пришла, медиастенита у неё нет. Мы сразу оказали первую помощь, поставили дренажи, чтобы гной не уходил дальше. Проводим интенсивную антибиотикотерапию. Её состояние улучшилось.

После операции Елена ещё два дня не могла открыть рот, чтобы выпить воды, её организм поддерживали с помощью капельниц.

Сейчас женщина может хотя бы пить воду и бульон, начала немного разговаривать.- Прогнозы на будущее пока говорить не берусь, пациентка находится у нас только три дня, - дополнил медик.

"Мы сделали всё возможное!"

В стоматологии "Евродент" очень сожалеют о произошедшем с Еленой, желают ей скорейшего выздоровления.

- Удаление зуба мудрости было очень сложное, в этом случае многое зависит от иммунитета человека, - объясняет директор стоматологии "Евродент" Альфия Ихсанова (на фото). - Врач сделал всё возможное. Бывает, человек простудится после удаления зуба, из-за этого снижается иммунитет и в слабом месте начинает болеть. От инфекции такого не бывает...

Руководство клиники "Евродент" заверило, что они интересовались здоровьем Елены Кожемякиной у коллег из БСМП, и даже передавали лечащему врачу для пациентки системы и лекарства.- Такие последствия за пять лет существования стоматологии "Евродент" у нас впервые, – признаётся Альфия Ихсанова.

Медпомощью недовольна

Тем временем Елена Кожемякина осталась недовольна медпомощью, оказанной ей в стоматологии.

Впереди длительное лечение, длинный шрам на шее нужно будет убирать не одну неделю. Да и новогодний праздник женщине придётся провести в больнице. Ежедневно ей делают по несколько перевязок, домой с таким диагнозом отправлять опасно.- Я не согласна с тем, что промёрзла, и пошли осложнения, - говорит Елена. – Я работаю в помещении, в охране "Кузет". Муж меня привозит и увозит с работы, простыть я не могла.

После выздоровления пациентка намерена обратиться в департамент по контролю в сфере оказания медицинских услуг.

Медики предупреждают, после удаления зуба:

- нельзя переохлаждаться;

- нельзя греть больное место;

- несколько дней обязательно нужно находиться в тепле.

Татьяна Токарь

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