Названы 10 самых успешных компаний Казахстана

Наибольший объем прибыли показало АО "НК "КазМунайГаз".

Рейтинг 10 казахстанских компаний квазигосударственного сектора составлен редакцией республиканского делового еженедельника "Курсивъ".

В лонг-лист рейтинга попали дочерние и внучатые компании ФНБ "Самрук-Казына" по итогам полученной чистой прибыли за девять месяцев уходящего года. Согласно сравнительному анализу, продолжает лидировать сырьевой сектор экономики.

Наибольший объем прибыли показало АО "НК "КазМунайГаз". Нацкомпания за рассматриваемый период заработала в виде чистой прибыли 648,23 млрд тенге, что на 43% больше, чем за январь – сентябрь 2017 года.

Несмотря на некоторую волатильность, цены на нефть в течение года ощутимо подросли благодаря соглашениям ОПЕК. Объем реализации КМГ сырой нефти и газа с начала года составил 3,1 трлн тенге, что на 72% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Уже несколько лет подряд лидерские позиции в топливно-энергетическом сегменте удерживает АО "КазТрансГаз". Национальный газовый оператор за январь– сентябрь 2018 года заработал в виде чистой прибыли 125,24 млрд тенге, что в 2,3 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

Хорошую прибыль компания получила за счет увеличения доходов от реализации продукции, с 366,79 млрд тенге за январь – сентябрь 2017 года до 666,38 млрд тенге за 9 месяцев 2018 года, благодаря экспортным поставкам газа, в том числе в Китай.

Тройку замыкает Национальная атомная компания "Казатомпром", которая смогла заработать за три квартала 2018 года 92,9 млрд тенге. Компания показывает стабильный рост доходности: прибыль за рассматриваемый период оказалась на 67% больше, чем в прошлом году, что связано с позитивной конъюнктурой в мировой атомной промышленности. В ноябре текущего года компания провела публичное первичное размещение своих акций на иностранном и отечественном рынках ценных бумаг.

ТОП-10 госкомпаний РК по объему прибыли

По данным финансовых отчетностей компаний

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