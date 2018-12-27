Казахстанские порошковые сплавы для 3D-принтеров открывают новый металлургический передел

Успешный опыт открывает новые перспективы перед горно-металлургическим комплексом.

Порошковые сплавы, полученные АКФ Tech Garden, открывают перед металлургами новые перспективы. Если в традиционном – литом виде – 1 килограмм алюминия стоит 3-4 доллара, то в виде порошкового сплава он торгуется за 100-150 долларов.

Разработка порошков и сплавов из металлического сырья ведется Tech Garden в рамках создания Центра по новым материалам и аддитивным технологиям. Первые образцы были получены в ходе реализации пилотного проекта АКФ с ведущей британской компанией в области аддитивных технологий Metalysis.

"Нами проведены работы по получению порошковых сплавов с применением технологий компании Metalysis. Сырьем послужила партия алюмосодержащего глинозема с месторождений ERG, из которого получены сплавы титан-алюминия (TiAl) и титан-алюминий-ванадия (Ti4Al6V). В июне этого года мы презентовали их на Всемирном Горном Конгрессе в Астане", - рассказал главный менеджер Tech Garden Станислав Сень.

Успешный опыт открывает новые перспективы перед горно-металлургическим комплексом. Он позволит получать очень востребованные на мировом рынке высокотехнологичные материалы из казахстанского сырья. Теперь переработка ТМО, "хвостов" и отвалов горно-металлургического комплекса становится не просто актуальной, но и доходной. Разработанные технологии делают себестоимость порошковых материалов как минимум на 35% дешевле, по сравнению с существующими аналогами, а спрос на эту продукцию в мире ежегодно растет на 30%.

Центр продолжает изучение возможностей по выпуску 3D порошков и сплавов из казахстанского сырья, а также внедрение пилотных проектов на производстве. По мнению экспертов, наиболее перспективным в ближайшее время будет выпуск материалов на основе алюминия и титана, интерметаллидов никеля и алюминия с добавками тугоплавких металлов, а также редкоземельных металлов и порошковых сплавов на основе кобальта-хрома.

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