В аэропортах и авиакомпаниях Казахстана усилят меры безопасности

В КГА просят с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам безопасности.

В аэропортах и авиакомпаниях Казахстана усилят меры по обеспечению авиационной безопасности, передает Zakon.kz со ссылкой на КГА.

В связи с предстоящими новогодними праздничными днями, с 29 декабря текущего года по 2 января 2019 года усиливаются меры по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах, авиакомпаниях и на объектах РГП "Казаэронавигация".

"В частности,в аэропортах на праздничные дни назначены оперативные дежурные, для быстрого реагирования и предоставления информации при возникновении чрезвычайных (ситуации социального, природного и техногенного, а также при актах незаконного вмешательства) ситуаций и авиационных событий. Будет обеспечен усиленный контроль за проведением досмотра пассажиров, ручной клади, багажа, грузов, почты.Усиливаются меры по досмотру почтовых отправлений, грузов, бортового питания и бортовых припасов", - сказано в распространенном сообщении.

Также отмечается, что будет обеспечен усиленный контроль системой видеонаблюдения и частое патрулирование пассажирского терминала аэропорта. Увеличивается до 20 % выборочный ручной досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, на всех рейсов.

Будут применены и другие меры безопасности.

"С учетом этого, авиапассажирам необходимо с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и заблаговременно прибывать на свои рейсы", - отметили в КГА.

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