Кемел Оспанов: Переход на латиницу - одна из основ модернизации общественного сознания

В области сформирована и региональная рабочая группа по разъяснению перехода казахского алфавита на латинскую графику.

Широкомасштабная информационная работа проводится в Северо-Казахстанской области по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает руководитель управления по развитию языков СКО Кемел Оспанов, работа по переходу на латиницу началась в области с открытия центра по изучению казахского алфавита в латинской графике в Петропавловске.

"Мы бесплатно обучаем латинице на данных курсах. Они проходят два раз в неделю в областной библиотеке имени Сабита Муканова. В библиотеке хранятся более 100 различных материалов на латинской графике, а также сборник песен и стихов Джамбула, выпущенный в 1938 год. Ведь переход на латинскую графику это одна из основ модернизации общественного сознания", - рассказал Кемел Оспанов.

В области сформирована и региональная рабочая группа по разъяснению перехода казахского алфавита на латинскую графику, в состав которой вошли ведущие профессора, языковеды СКГУ им. М. Козыбаева. По региону порядка 1800 человек уже приняли участие в мероприятиях по разъяснению.

"Также мы проводим семинары разных уровней. Проводили в СКГУ им. М.Козыбаева на тему "Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшірудегі емленің негізгі ережелерінің жобасы" с участием руководителя отдела Республиканского научно-практического центра развития языков "Тіл-Қазына" имени Ш. Шаяхметова Әбдіхалықова Айдоса Тұрсынбайұлы и доктора филологических наук, профессора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Әбдуәли Бекжан Әбдуәлиұлы. Кроме того, проводим конкурсы эссе среди студентов, выставки исторических документов, написанных латинским шрифтом "Латын графикасына көшу-мемлекеттік тілдің тірегі", - поделился руководитель управления Кемел Оспанов.

Как отмечают в управлении по развитию языков области, в регионе проведено 530 мероприятий разного формата включая республиканские семинары, встречи, круглые столы, конференции и акции.

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