Карта Сакральных мест СКО пополнилась еще шестью объектами

Для определения сакральных мест в регионе создана специальная комиссия управлением культуры, архивов и документации области.

В сакральную карту Северо-Казахстанской области добавили еще шесть святых мест. Об этом рассказала в интервью директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова, сообщает Zakon.kz.

Как известно для определения сакральных мест в регионе создана специальная комиссия управлением культуры, архивов и документации области. Она состоит из ученых, профессоров вузов, историков, археологов и краеведов. Именно они на основе архивных, исторических, археологических данных определяют научное обоснование для включения объектов в карту. Так, список сакральных объектов области дополнили еще шесть мест региона.

"Из 6 объектов три - это Мазар Акан сере, Мазар Ногайбай би, Мазар Токсан би представлены в республиканскую комиссию для включения их в список Сакральных объектов Казахстана общенационального значения. Также еще три объекта - Мавзолей Сары и Суйир батыров, Мазар Жансугур батыра, Место захоронения Бекмагамбета Жумабаева входят в региональном карту", - рассказала Сауле Маликова.

Мазар Токсан би находится в районе им. Габита Мусрепова недалеко от села Западное. Токсан би Жабайұлы жил в середине 18-го и первой половине 19 веков. Родился в местности, где в настоящее время расположен аул Карагаш, Жамбылского района, Северо-Казахстанской области. Являлся бием и оратором. В августе 2000 года на могиле недалеко от села был установлен надгробный камень с надписью "Тоқсан би Жабайұлы. Алдай атасы. Керей руы. ХІХ ғасыр".

В Тимирязевском районе в 4-5 км от села Докучаева расположен мавзолей Сары и Суйир батыров. Сары батыр родился в 1690 году на территории современного Докучаевского сельского округа. По некоторым данным, в 1771 году, в возрасте 81 год, Сары батыр в одном из боев был смертельно ранен. После смерти он был похоронен неподалеку от Сары батыр коргана. А недалеко от него возвышается еще один курган "Суир батыр обасы".

"Это символично, ведь оба батыра отдали свои жизни за свободу и независимость народа. Поэтому в 2009 году на месте захоронения батыров Сары и Суир была установлена памятная плита. Вскоре был разработан проект мемориала, сумма которого составила более 16 млн. тенге. И уже в августе 2014 года состоялось торжественное открытие мемориала", - говорит Сауле Маликова.

Жители села Аралагаш Аккаинского района гордятся мазаром Жансугур батыра. Он родился в 1742 году, а умер в 1832 году. С 15 лет он возглавлял отряд казахских воинов против джунгарских захватчиков. Отряд, который возглавил Жансугур батыр, достиг больших побед в сражениях против калмыков. Похоронен батыр у озера, недалеко от с.Аралагаш Аккайынского района. Могила считается святым местом. Еще одним сакральным местом в селе стало место захоронения Бекмагамбета Жумабаева - отца великого поэта Магжана.

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Мазар Акан сере расположен в Айыртауском районе недалеко от селе У. Ыбрай. Он был возведен в 1993 году к 150 - летию со дня рождения акына. Акан сере, Акжигит Корамсаулы был народным акыном, певцом и композитором. После себя оставил богатое музыкально – поэтическое наследие. Особенно популярна его любовная лирика: "Еркем", "Ай, көк", "Ғашықжарға" и т.д. Широко известны такие песни: "Балқадиша", "Сырымбет", "Мақпал", "Қаранар", "Перизат".

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А в селе Ногайбай района Магжана Жумабаева стоит Мазар Ногайбай би. Жил Ногайбай би в середине ХІХ – начала ХХ века. Отличался острым умом с малых лет, и отлично овладел основами степного судопроизводства, наблюдал за ходом судебных разбирательств, где решения принимали знаменитые бии.

"Архивные документы свидетельствуют о том, что Ногайбай Батырбекулы несколько раз избирался волостным старшиной и служил бием в образованной в 1868 году Полудинской волости на территории нынешнего района. Звание бия он получил при поддержке аксакалов волости, которые оценили его знание казахских обычаев и традиций. Народ полюбил его за прямоту, за благородное происхождение", - рассказала директор областного архива.

Как отмечает Сауле Маликова, работа по выявлению и изучению сакральных мест продолжается. По мере выявления исторических сакральных объектов, интерактивная карта СКО будет расширяться и обновляться.

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