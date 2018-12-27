В библиотеках СКО открыты 14 Coworking -центров

Создание таких структур, особенно в сельской местности, дало новый толчок инновационному развитию региона.

Один из первых в республике Coworking - центр был открыт в областной библиотеке имени Сабита Муканова, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день Coworking -центры действуют во всех районных библиотеках региона. Как отмечает руководитель отдела развития библиотек ОУНБ им.С.Муканова Галина Шахмантова, создание таких структур, особенно в сельской местности, дало новый толчок инновационному развитию региона.

"В рамках реализации Программы "Рухани жаңғыру" в областной библиотеке имени С. Муканова работает "Центр по изучению казахского алфавита в латинской графике", ресурсный центр робототехники "Makerspace", Start-Up Центр, объединивший региональные IT-компании и перспективные стартап-проекты, которые стали комфортной зоной развития и реализации, различных бизнес-идей в регионе", - говорит Галина Шахмантова.

С целью сохранения, изучения и популяризации исторического наследия района в рамках Программы в библиотеках области проводятся научно – практические конференции, встречи с сотрудниками областных музеев и архива, круглые столы и семинары.

"В областной библиотеке имени Сабита Муканова открыта масштабная книжная выставка "Семь граней Великой Степи", отражающая все направления статьи Главы государства, где представлено более 300 книг. Организованная книжная выставка вызывает большой интерес у пользователей библиотеки. Выставка будет доступна в областной библиотеке жителям и гостям города в течение всего 2019 года", - говорит руководитель отдела развития библиотек ОУНБ им.С.Муканова.

В 2019 году библиотеки области ставят перед собой масштабные задачи по реализации программы "Рухани жаңғыру". Так - создание творческой лаборатории по оцифровке документов "Культурный COD", реализация регионального межбиблиотечного краеведческого проекта "Библиотур".

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