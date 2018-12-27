Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях страны

Снег и усиление ветра прогнозируют синоптики.

РГП "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение в нескольких регионах страны, передает Zakon.kz.

Так, согласно распространенной информации, 28 декабря в Западно-Казахстанской области ожидается ночью снег, местами туман, гололед, метель, усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-западный, 9-14, местами 15-20 м/с.

В Уральске 28 декабря ожидаются снег, туман, метель, гололед, усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-западный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

28-30 декабря в Кызылординской области местами ожидается юго-восточный ветер 15-20 м/с, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

28 декабря в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед, юго-восточный ветер порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

28 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается местами метель. Юго-восточный ветер 15-20, местами порывы 25 м/с.

В Петропавловске 28 декабря ожидается низовая метель. Юго-восточный ветер 15-20, днем порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

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