Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Утверждена квота на беспошлинный ввоз тростникового сахара-сырца в Казахстан на 2019 год

Квоту утвердил министр национальной экономики РК.

Фото : iz.ru27 декабря 2018, 17:01

Министр национальной экономики РК подписал приказ от 13 декабря 2018 года "Об утверждении объема квоты на беспошлинный ввоз тростникового сахара-сырца на территорию Республики Казахстан на 2019 год", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно закона "О регулировании торговой деятельности" и решения Комиссии ТС "О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации" ввоз тростникового сахара-сырца без вкусо-ароматических или красящих добавок в объеме 400 000 тонн в 2019 году осуществляется без уплаты таможенных пошлин для внутреннего потребления на территорию РК.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты