Утверждена квота на беспошлинный ввоз тростникового сахара-сырца в Казахстан на 2019 год

Квоту утвердил министр национальной экономики РК.

Министр национальной экономики РК подписал приказ от 13 декабря 2018 года "Об утверждении объема квоты на беспошлинный ввоз тростникового сахара-сырца на территорию Республики Казахстан на 2019 год", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно закона "О регулировании торговой деятельности" и решения Комиссии ТС "О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации" ввоз тростникового сахара-сырца без вкусо-ароматических или красящих добавок в объеме 400 000 тонн в 2019 году осуществляется без уплаты таможенных пошлин для внутреннего потребления на территорию РК.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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