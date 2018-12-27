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Полицейские Астаны задержали бунтарей, устроивших драку в кафе

Столичные полицейские проводят профилактические мероприятия в целях обеспечения общественного порядка и безопасности в преддверии новогодних праздников.

Фото : из открытых источников27 декабря 2018, 17:03

В период с 23 по 25 декабря сотрудниками полиции осуществлены выезды в развлекательные заведения на вызовы, поступившие на канал "102". В результате были задержаны участники групповых драк, совершенных лицами, находившимися в алкогольном опьянении, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

За совершение групповой драки, в одном из столичных кафе задержаны и доставлены в управление полиции потерпевший и 3 участника групповой драки. По данному факту проводится расследование.

Кроме того, в ночное время суток в кафе полицейскими выявлены административные правонарушения по ст.441 ч.3 (Нарушение запрета потребления табачных изделий "кальян" в отдельных общественных местах). В отношение администраторов заведения составлены административные протокола.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в общественных местах и улицах столицы, в том числе вблизи развлекательных заведений города, в преддверии Новогодних праздников и проводимых корпоративных банкетов, полицейскими проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские патрулируют места, вблизи расположения развлекательных заведений для профилактики нарушений общественного порядка, а также пресечения уголовных и административных правонарушений. Помимо мероприятий, предусматривающих контроль за обстановкой в общественных местах, сотрудниками полиции проводятся профилактические беседы с администрацией и службой охраны увеселительных заведений на предмет оснащения помещений камерами видеонаблюдения.


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