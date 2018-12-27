Во что превращают изъятое оружие

Полицейские ЗКО уничтожили 158 единиц гладкоствольного и иного оружия, 2 электрошокера и 1 магазин.

В плавильных цехах Уральского арматурного завода состоялось комиссионное уничтожение изъятого, добровольно сданного, найденного гладкоствольного и иного оружия, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ЗКО.

Стражи правопорядка показали, что происходит с конфискованными пистолетами и оружием.

Путем переплавки в чугунно-плавильных печах завода "КАЗАРМАПРОМ" было уничтожено 134 единицы гладкоствольного охотничьего оружия, 22 газовых пистолета, один травматический пистолет и один обрез.

Всего уничтожено 158 единиц гладкоствольного и иного оружия, два электрошокера и один магазин. После уничтожения получено около 200 кг металла.

С начала года Департаментом полиции ЗКО было уничтожено более 600 единиц изъятого, добровольно сданного гладкоствольного и иного оружия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!