Во что превращают изъятое оружие
Полицейские ЗКО уничтожили 158 единиц гладкоствольного и иного оружия, 2 электрошокера и 1 магазин.
В плавильных цехах Уральского арматурного завода состоялось комиссионное уничтожение изъятого, добровольно сданного, найденного гладкоствольного и иного оружия, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ЗКО.
Стражи правопорядка показали, что происходит с конфискованными пистолетами и оружием.
Путем переплавки в чугунно-плавильных печах завода "КАЗАРМАПРОМ" было уничтожено 134 единицы гладкоствольного охотничьего оружия, 22 газовых пистолета, один травматический пистолет и один обрез.
Всего уничтожено 158 единиц гладкоствольного и иного оружия, два электрошокера и один магазин. После уничтожения получено около 200 кг металла.
С начала года Департаментом полиции ЗКО было уничтожено более 600 единиц изъятого, добровольно сданного гладкоствольного и иного оружия.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!