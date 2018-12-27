Экс-замглавы комитета лесного хозяйства МСХ заплатит штраф в 36 млн тенге

Кроме того, его лишили права пожизненно занимать должности на государственной службе.

Кокшетауский городской суд вынес решение по делу о взяточничестве в комитете Министерства сельского хозяйства, передает Zakon.kz.

Вместе с бывшим заместителем главы комитета лесного хозяйства МСХ Кайратом Устемировым на скамье подсудимых оказались сотрудники природного парка "Кокшетау". Устемиров был задержан за взятку от работников парка в виде талонов на дизельное и обычное топливо. Общая сумма полученных ценностей составила чуть больше 111 тысяч тенге. По решению суда, теперь экс-чиновник должен выплатить в течение года штраф в шестидесятикратном размере - более 36 млн тенге. Кроме того, его лишили права пожизненно занимать должности на государственной службе.

Все вещественные доказательства (около 360 тысяч тенге), изъятые у Устемирова при обыске будут добавлены в счет погашения долга. Остальные семь участников процесса выплатят различные штрафы на суммы от 300 до 1,5 млн тенге. Их также лишили права работать на госслужбе.

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