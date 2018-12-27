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Портал госзакупок станет платным в РК с 1 января 2019 года

Доступ на веб-портал государственных закупок будет обеспечен потенциальным поставщикам после заключения соответствующего договора и оплаты.

Фото : Zakon.kz27 декабря 2018, 17:16

В Казахстане веб-портал государственных закупок с 1 января 2019 года станет платным. Об этом говорится в объявлении, размещенном на сайте, передает Zakon.kz.

"С 1 января 2019 года вводится в действие закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора". Согласно закону с 1 января 2019 года услуга по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок будет оказываться потенциальным поставщикам на платной основе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, доступ на веб-портал государственных закупок будет обеспечен потенциальным поставщикам после заключения соответствующего договора и оплаты.

С условиями и порядком заключения договора и оплаты (стоимость услуги, реквизиты для внесения платежей и т.д.) можно ознакомиться в разделе «Тарифы» и в инструкции поставщика.

Так, стоимость услуги определяется максимальной суммой заявки или договора:
до одного млн тенге - 1 МРП (2 525 тенге) в год;
до 10 млн тенге - 10 МРП (25 250 тенге) в год;
до 100 млн тенге - 20 МРП (50 500 тенге) в год;
до одного млрд тенге - 60 (151 500 тенге) МРП в год;
если предельная сумма не ограничена, оплата составит 122 МРП (308 050) в год.

Платить нужно будет один раз в год. В личных кабинетах на веб-портале с 1 января появится вкладка "электронный кошелёк" для оплаты тарифа на пользование сайтом.
С 27 декабря 2018 года заплатить можно через АО "Центр электронной коммерции".


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