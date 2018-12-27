Аналитики прогнозируют замедление экономического роста Казахстана в 2019 году

Экономики стран Евразийского региона будут зависеть от решений, принятых в ответ на возросшие внешние риски, считают эксперты.

В Казахстане прогнозируется замедление экономического роста с 3,9% в 2018 году до 3,3% по итогам 2019, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕАБР.

В 2018 году страны — участницы ЕАБР столкнулись с серией вызовов для макроэкономической стабильности в регионе. Об этом говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре, подготовленном Дирекцией по аналитической работе ЕАБР.

Авторы доклада отмечают, что основные риски были связаны с замедлением глобального экономического роста, нарастанием протекционистских тенденций в мировой торговле и с повышенной волатильностью на развивающихся рынках. Макроэкономическая ситуация в регионе формировалась в условиях усилившейся геополитической напряженности. При этом, по мнению авторов доклада, несмотря на нарастание внешних вызовов, макроэкономическая ситуация в регионе осталась стабильной.

Важными факторами стали ориентация фискальной политики в большинстве стран — участниц ЕАБР на цели придания большей устойчивости экономическому развитию и реализация сбалансированной монетарной политики. Улучшению экономической ситуации в регионе способствовала наблюдавшаяся в течение большей части 2018 года благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти. Во всех государствах ЕАБР в 2018 году отмечены положительные темпы экономического роста, инфляция достигла рекордно низких уровней. Сохраняется рост взаимной торговли между странами — участницами ЕАБР.

Вместе с тем в докладе отмечено, что в краткосрочной перспективе экономики стран региона будут находиться под влиянием решений, принятых на тактическом уровне в ответ на возросшие внешние риски.

По прогнозам аналитиков ЕАБР, экономический рост в России в 2019 году замедлится до 1,6%, с 1,8% в 2018 году. Отчасти это будет следствием ужесточения монетарной политики Банком России на фоне возросших инфляционных рисков. Краткосрочное негативное влияние на экономическую активность, вероятно, окажет рост налоговой нагрузки с января 2019 года на фоне начала активной фазы реализации национальных проектов ближе к середине следующего года.

В Казахстане замедление экономического роста с 3,9% в 2018 году до 3,3% по итогам 2019 года будет определяться предпринятыми мерами в области денежно-кредитной политики наряду с завершением реализации крупных инвестиционных проектов, при условии, что новые проекты пока еще не вошли в активную фазу.

Прогнозируемое замедление экономического роста в 2019 году в Армении до 5,0% и в Беларуси до 1,6% связано в том числе с завершением периода восстановления экономик. Ускорение роста в Кыргызской Республике до 3,9% по итогам 2019 года прогнозируется из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей. Экономический рост в Таджикистане, прогнозируемый на уровне 7,0%, во многом будет определяться реализацией инфраструктурных проектов.

Риски ускорения инфляции увеличились в условиях повышения волатильности валютных курсов и исчерпания благоприятных эффектов базы в продовольственном сегменте. В ряде стран региона возможно временное превышение установленного целевого ориентира по инфляции. Тем не менее, по мнению аналитиков, денежно-кредитная политика центральных банков стран ЕАБР будет способствовать стабилизации инфляционных процессов и закреплению инфляции в рамках целевых ориентиров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!