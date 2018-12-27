30 человек спасли из горящего общежития в Астане

Причина пожара устанавливается.

В Астане 27 декабря горело общежитие, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Как сказано в распространенном сообщении, 27 декабря в 15:51 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме мансардного типа, переоборудованном под общежитие, в районе Байконыр по ул. Айнатас.

"Между третьим и четвёртым этажами произошло возгорание деревянной лестницы на площади 10 кв. м. Пожар локализован и ликвидирован в 16:25. Пожарными подразделениями спасены 30 человек, из них 12 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в КЧС.

На тушении пожара были привлечены 21 человек личного состава и семь единиц пожарной техники ДЧС Астаны.

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