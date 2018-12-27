Новый техрегламент ЕАЭС по питьевой воде вступит в силу с 2019 года

В техрегламенте установлены специальные требования к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации упакованной питьевой воды.

Новые правила для производителей питьевой воды вступают в силу с 1 января 2019 года, сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2019 года на бутылках питьевой воды для детского питания производителям нужно будет обязательно указывать "для детского питания", или другое указание предназначения питьевой воды для этой цели. Производитель или продавец должны будут дать сведения о возрасте детей, для которых предназначена питьевая вода (до или с трех лет), проинформировать об общей минерализации, ее основном составе с указанием химических элементов, условиях хранения и сроке годности после вскрытия емкости.

Как сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) дополняет действующие с июля 2013 года отдельные обязательные требования к питьевой воде, расфасованной в емкости, и питьевой минеральной воде, установленные другим союзным техрегламентом – "О безопасности пищевой продукции". Новый документ ЕАЭС распространяется на природную минеральную воду, в том числе столовую, лечебно-столовую и лечебную, а также на купажированную, обработанную и природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду.

Документ принят решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 23 июня 2017 года, но начинает действовать только с 1 января 2019 года в связи с необходимостью плавного перехода производителей и продавцов на новые требования в законодательстве Союза.

В техрегламенте установлены специальные требования к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации упакованной питьевой воды.

В частности, предприниматели должны будут четко соблюдать нормы по химической, микробиологической и радиационной безопасности. Например, техрегламент ограничивает содержание в природной минеральной воде таких опасных веществ, как свинец – не более 0,01 мг/дм3, ртуть – не более 0,001 мг/дм3, кадмий – не более 0,003 мг/дм3 и других. Удельная суммарная альфа-активность в столовой природной минеральной воде и купажированной питьевой воде не должна превышать 0,2 Бк/кг, в лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воде – 0,5 Бк/кг, удельная суммарная бета-активность в природной минеральной воде и купажированной питьевой воде – 1,0 Бк/кг.

Для розлива природной минеральной воды в емкости обязательным является использование воды из защищенного от антропогенного воздействия источника или скважины, которая отнесена к природной минеральной воде по законодательству государства, где она извлекается из-под земли.

Упакованная питьевая вода, кроме питьевой воды для детского питания, лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды, перед выпуском в обращение должна быть задекларирована. Оценка соответствия питьевой воды для детского питания, лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды требованиям техрегламента проводится в форме государственной регистрации.

Для планомерного перехода участников рынка на выпуск упакованной питьевой воды, отвечающей новым требованиям, решением Коллегии ЕЭК от 7 ноября 2017 года утверждены переходные положения. В том числе установлено, что ранее выданные документы об оценке соответствия действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 июля 2020 года. При этом продукция с такими документами, оформленными на ранее действующие требования, может выпускаться до 1 июля 2020 года и обращаться до окончания срока годности.

Для выполнения требований техрегламента, а также в целях проведения испытаний при оценке соответствия объектов технического регулирования Коллегия комиссии 5 декабря 2017 года утвердила соответствующие перечни стандартов. В них включены межгосударственные стандарты и национальные стандарты стран Союза, в том числе разработанные на основе международных стандартов ISO и европейских стандартов EN.

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