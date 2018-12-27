Минздрав РК построит Национальный онкоцентр, соответствующий международным стандартам

Центр будет оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием для оказания лучевой и протонной терапии, в том числе с применением эффективной модели государственно-частного партнерства.

27 декабря 2018 года в Минздраве РК под председательством Министра здравоохранения РК Елжана Биртанова состоялось заседание постояннодействующей рабочей группы по созданию Национального научного онкологического центра в Астане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Строительство центра будет начато в 2019 году.

В текущем году Минздравом РК уже начаты необходимые организационно-подготовительные мероприятия.

Так, заключен договор на разработку проектно-сметной документации по строительству Национального научного онкологического центра в г. Астане.

На рабочей группе обсуждены вопросы реализации Дорожной карты по созданию Национального научного онкологического центра, технического задания на проектирование, структура будущего центра.

Центр будет оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием для оказания лучевой и протонной терапии, в том числе с применением эффективной модели государственно-частного партнерства.

В Национальном научном онкологическом центре ежегодно будут получать медицинскую помощь с применением высокотехнологичных медицинских услуг порядка 6000 пациентов в условиях стационарной помощи и боле 30 000 пациентов в условиях амбулаторной помощи. Современная лучевая терапия будет оказана 4000 пациентов. Более 10000 пациентов получат возможность диагностики и лечения онкологических заболеваний с применением ядерной медицины.

Работа по созданию нового центра будет осуществляться при тесном сотрудничестве со стратегическими партнерами из числа ведущих мировых онкологических центров, Центра науки и жизни Назарбаев Университет, а также с привлечением международных и отечественных экспертов.

Напомним, работа по созданию Национального научного онкологического центра проводится Министерством здравоохранения в реализацию поручения Главы Государства Назарбаева Н.А., озвученном в посланиях народу Казахстана от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" и от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".

Справочно:

Национальный научный онкологический центр призван обеспечить население страны высокоэффективными и высокотехнологичными методами ранней диагностики и лечения заболеваний злокачественными новообразованиями на основе передового международного опыта.

Ежегодно в Казахстане регистрируется более 35 тысяч новых случаев заболеваний злокачественными новообразованиями. Около 170 000 населения Казахстана состоит на учете по поводу заболеваний злокачественными новообразованиями.

Распространенность заболеваемости злокачественными новообразованиями приобретает глобальный уровень, что диктует необходимость увеличения доступа пациентов к современным и продвинутым методам терапии заболеваний злокачественными новообразованиями.

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