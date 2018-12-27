Эксперты дали оценку реорганизации правительства Казахстана

Управленческий маневр, который сделан главой государства, является ответом на вызовы завтрашнего дня, связанные с мировой конъюнктурой.

В произошедшей 26 декабря реорганизации министерства по инвестициям и развитию с передачей функций и полномочий министерствам нацэкономики и иностранных дел ключевое решение касается МИД РК. Эта реорганизация усилила экономическую составляющую внешнеполитического ведомства страны. Total.kz попросил известных экспертов прокомментировать решение главы государства.

"Пожалуй, это самое ожидаемое и необходимое решение. Если коротко, это выглядит так: министерство иностранных дел получает функции координатора в области инвестиций, как, впрочем, это принято во всем мире. Но главное – это утилизация дублирующих функций во всех министерствах в области привлечения инвестиций", — считает известный казахстанский блогер Денис Кривошеев.

Передача функций по реализации госполитики в области привлечения инвестиций внешнеполитическому ведомству соответствует передовым стандартам государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В частности, в Дании, Швеции, Исландии, Канаде, Австралии, Бельгии и других.

"Преобразование министерства по инвестициям и развитию в министерство индустрии и инфраструктурного развития разобьет внутренний конфликт интересов, ведь заниматься поиском инвестиций, а потом выступать отчасти как регулятор – не совсем корректно. Привлечение в страну денег – это бесконечный праздник обещаний, раздача авансов и надежд, и люди, участвующие в этом, не должны пересекаться с теми, кто привносит во все проекты действительность", — уверен Денис Кривошеев.

По его словам, иностранные инвестиции — это сфера интересов не одного МИР РК, но и министерств энергетики, оборонной промышленности сельского хозяйства. Но ответственность за поступление денег в страну лежала за все эти ведомства только на одном министре.

"Теперь, когда эту функцию передали МИД, стратегию привлечения можно усовершенствовать. Более того у министерства иностранных дел в руках все ресурсы, включая дипломатический корпус страны и торгпредства", — подчеркнул Денис Кривошеев.

В этом свете управленческий маневр, который сделан главой государства, является ответом на вызовы завтрашнего дня, связанные с мировой конъюнктурой. В 2019 году прогнозируется новая затяжная волна глобального кризиса, охватывающего мировую экономику, требует от Казахстана совершенствования методов и инструментария экономической дипломатии. То есть, решение президента фактически предвосхищает вызовы завтрашнего дня.

Говоря о совершенствовании системы госуправления, Денис Кривошеев считает, что реструктуризация министерства позволит сконцентрироваться на более узком, прикладном секторе задач и в сфере экономической дипломатии, и в сфере оборонной и аэрокосмической промышленности.

"Особое внимание нужно уделить назначению в министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК действующего вице-премьера Аскара Жумагалиева. По сути, это говорит о важности именно этого направления промышленной индустрии. Вооружение и космос хорошо продаются, легко привлекают ресурсы, и, по факту, это усиление", — предположил блогер.

Считает попаданием в точку с назначением министром иностранных дел Бейбута Атамкулова и казахстанский политолог Талгат Калиев, также согласный с закономерностью произошедшей реорганизации. По его мнению, министерство национальной экономики займется синхронизацией задач с позиций инвестиционной привлекательности, в то время как задача МИДа — сконцентрировать все усилия загранучреждений на привлечении инвестиций.

"С этой точки зрения, назначение Бейбита Атамкулова представляется наиболее закономерным. Поскольку он единственный кадровый дипломат, имеющий опыт руководства регионом и промышленным министерством. То есть, имеет четкое представление о работе реального сектора экономики, осознает все риски и барьеры, возникающие на пути приходящих в регионы инвесторов", — объяснил Талгат Калиев.

Новые назначения прокомментировал Ербол Едилов, управляющий директор GR Consulting Group. Эксперт также подчеркнул бизнес-прошлое и экономические навыки Бейбита Атамкулова, который с 1996 года был гендиректором компании "Рахат Металс", а с 2002 года — председателем совета директоров ГК "Рахат".

"Новый глава МИД является кандидатом экономических наук. Причем тема его диссертации в 2000 году – "Регулирование инвестиционных процессов в социальной сфере на примере РК". Это очень важно, ведь глава государства неоднократно говорил о том, что внешнеполитическое ведомство должно активнее привлекать инвестиции в страну", — считает Ербол Едилов.

Рекомендациями, как должна быть выстроена работа в новой конфигурации, поделился экономический аналитик Рахим Ошакбаев, подчеркнув, что он поддерживает проведенную реорганизацию.

"В новой конфигурации помимо институтов развития и посольств считаю важным привлекать к сотрудничеству многообразие консалтинговых компаний. Эту работу нельзя замыкать на квазигоскомпаниях, для чего при министерстве иностранных дел возможно создать рабочую группу или совет из числа консалтинговых, маркетинговых организаций. В то же время Kazakh Invest и KazakhExport должны стать площадками для их поддержки, координации и доступа к инструментам поддержки", – уверен эксперт.

О внешних вызовах, продиктовавших решение о реорганизации, сказал и глава обновленного министерства индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек в кулуарах сената.

"Рынок иностранных инвестиций в мире очень упал за последние два года. В прошлом году тенденция была – на 40% снижение в мире иностранных инвестиций", – объяснил Женис Касымбек.

Он сообщил, что из состава его министерства в МИД переданы комитет по привлечению инвестиций и нацкомпания "Kazakh Invest". Об окончательном варианте реорганизации Женис Касымбек, по его словам, узнал вчера из указа главы государства, а до того обсуждались разные сценарии.

"Это выверенные просчитанные изменения, которые, по моему мнению, дадут реальный толчок в этих вопросах", — отметил министр.

В целом, опрошенные эксперты указывают на то, что Указ президента — очередная ступень совершенствования системы госуправления в рамках административной реформы. Реорганизация позволит сократить дублирование функций, ответственность министерств будет четко разграничена. Это позволит Казахстану сохранить позиции в борьбе за привлечение инвестиций, инноваций и технологий на пути в тридцатку развитых стран мира.

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