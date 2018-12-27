Мечта семьи с ограниченными возможностями о собственном жилье сбылась в Актобе

Супруги имеют первую и вторую группы инвалидности, но жизнь этих людей достойна восхищения и подражания.

В канун Нового года аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поздравил с новосельем чету Искалиевых, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Супруги Марал и Наталья имеют первую и вторую группы инвалидности, но жизнь этих людей достойна восхищения и подражания. Своим примером они доказывают, что человек может преодолеть любые невзгоды упорством и трудом, и даже тяжелая форма инвалидности – не приговор.

"Сам я оказался в доме-интернате для престарелых и инвалидов в 2012 году после автомобильной аварии. В 2015 году познакомились там с Натальей, позже решили создать семью. Руководство дома-интерната выделило нам отдельную комнату. Там и жили", - вспоминает Марал Искалиев.

Через год Наталья приобрела швейную машинку и стала шить на заказ постельное белье. Тогда в доме-интернате семье выделили комнату побольше.

"Все это время мы копили на жилье, получилось собрать 3 миллиона тенге. После обратились с просьбой к местным властям, нас поддержали и нашли спонсоров – ТНК "Казхром", который выделил еще 5 миллионов тенге. Жилье мы сами выбирали – двухкомнатная квартира на первом этаже дома в центре города. Нам понравилось расположение, район. Здесь рядом бульвар, можно выехать погулять", - продолжил глава семьи Искалиевых.

Аким области поздравил счастливых новоселов со столь важным событием и наступающим Новым годом. Пожелал сохранить на долгие годы энергию, оптимизм и бодрость духа, подарил современную инвалидную коляску Маралу Искалиеву и бытовую технику хозяйке дома.

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