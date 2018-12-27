В столичном акимате заплатят 100 000 тенге за лучшего снеговика
Итоги подведут в Новом году, 15 января.
Фото : Рамблер27 декабря 2018, 18:56
Акимат столичного района Сарыарка объявил конкурс на создание самого оригинального снеговика, сообщает Zakon.kz.
Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook аким района Арман Турлубек.
"Пора жителям нашего района немного размяться, на улице теплеет, поэтому мы решили объявить ФОТО-КОНКУРС на самого оригинального и фотогеничного снеговика и/или снежную фигуру. Полет фантазии в изготовлении арт-скульптуры не ограничен", - написал он.
Условия просты:
1. Слепить во дворе своего дома снеговика
2. Авторам сфотографироваться с новым снежным другом
3. Выложить фото, отметить акимат и поставить хэштег #снеговикСарыарки
Самого креативного снеговика выберет спонсор данного конкурса ну, а его автора ждёт денежный приз в размере 100 000 тенге.
И, конечно, без внимания не останутся участники, занявшие 2 и 3 места
Итоги подведут в Новом году, 15 января.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4952116-6da2ae0f7da2c529d5a30b1a5fab4033
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...