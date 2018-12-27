В столичном акимате заплатят 100 000 тенге за лучшего снеговика

Итоги подведут в Новом году, 15 января.

Акимат столичного района Сарыарка объявил конкурс на создание самого оригинального снеговика, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook аким района Арман Турлубек.

"Пора жителям нашего района немного размяться, на улице теплеет, поэтому мы решили объявить ФОТО-КОНКУРС на самого оригинального и фотогеничного снеговика и/или снежную фигуру. Полет фантазии в изготовлении арт-скульптуры не ограничен", - написал он.

Условия просты:

1. Слепить во дворе своего дома снеговика

2. Авторам сфотографироваться с новым снежным другом

3. Выложить фото, отметить акимат и поставить хэштег #снеговикСарыарки

Самого креативного снеговика выберет спонсор данного конкурса ну, а его автора ждёт денежный приз в размере 100 000 тенге.

И, конечно, без внимания не останутся участники, занявшие 2 и 3 места

Итоги подведут в Новом году, 15 января.

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