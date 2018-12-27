В Казахстане вводят должность помощника акима по вопросам военной безопасности

Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Нурсултан Назарбаев внес дополнения в Указ об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 70-71, ст. 520) следующее дополнение:

в Реестре должностей политических и административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным Указом:

в главе "2. Административные государственные должности":

в разделе "Корпус Б":

в категории D-2 группа категорий D:

после строки "Член ревизионной комиссии" дополнить строкой следующего содержания:

"Помощник акима области, города республиканского значения и столицы по вопросам военной безопасности и обороны".

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.

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