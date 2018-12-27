Президент подписал закон о естественных монополиях

Законопроект направлен на повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

Президент подписал новые законы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан вновь принятый Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях", определяющий правовые основы государственного регулирования и контроля деятельности в сферах естественных монополий.

Законопроект направлен на повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий, обеспечение прозрачности процесса формирования тарифов, усиление контроля за исполнением тарифных смет и инвестиционных программ.

Документ определяет сферы естественных монополий и порядок формирования Государственного регистра субъектов этих сфер, а также регламентирует виды тарифов на услуги субъектов естественных монополий и порядок их формирования.

В целях повышения прозрачности деятельности субъектов естественных монополий законопроектом предусматривается публичность процесса государственного регулирования. В этой связи вводится Совет по тарифной политике и регламентируется функционирование общественных объединений, предусматривается обязанность субъектов естественных монополий по размещению в средствах массовой информации отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы.

Наряду с этим, законопроектом устанавливается порядок проведения общественного мониторинга и технической экспертизы исполнения инвестиционной программы и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

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