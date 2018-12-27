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Президент подписал закон о естественных монополиях

Законопроект направлен на повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

Фото : Открытые источники27 декабря 2018, 20:26

Президент подписал новые законы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан вновь принятый Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях", определяющий правовые основы государственного регулирования и контроля деятельности в сферах естественных монополий.

Законопроект направлен на повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий, обеспечение прозрачности процесса формирования тарифов, усиление контроля за исполнением тарифных смет и инвестиционных программ.

Документ определяет сферы естественных монополий и порядок формирования Государственного регистра субъектов этих сфер, а также регламентирует виды тарифов на услуги субъектов естественных монополий и порядок их формирования.

В целях повышения прозрачности деятельности субъектов естественных монополий законопроектом предусматривается публичность процесса государственного регулирования. В этой связи вводится Совет по тарифной политике и регламентируется функционирование общественных объединений, предусматривается обязанность субъектов естественных монополий по размещению в средствах массовой информации отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы.

Наряду с этим, законопроектом устанавливается порядок проведения общественного мониторинга и технической экспертизы исполнения инвестиционной программы и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий.


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