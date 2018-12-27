Глава государства внес поправки по вопросам контроля над оборотом наркотиков

Законопроект разработан в целях совершенствования законодательной антинаркотической системы для обеспечения своевременности принимаемых государством мер по противодействию новым вызовам и угрозам наркопреступности.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров", направленный на совершенствование государственного контроля в сфере оборота психоактивных веществ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Законопроект разработан в целях совершенствования законодательной антинаркотической системы для обеспечения своевременности принимаемых государством мер по противодействию новым вызовам и угрозам наркопреступности.

Вносимые изменения предусматривают уточнение понятийного аппарата и введение новых понятий "аналоги наркотических средств, психотропных веществ", "заместители атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп". Полномочия по утверждению списков, подлежащих контролю в стране наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, сводной таблицы об отнесении их к небольшим, крупным и особо крупным размерам и списка заместителей атомов водорода передаются Правительству РК.

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