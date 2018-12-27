Назарбаев поправки в соглашение о займе МБРР на проект дорог "Восток-Запад"

Сумма займа Казахстану со стороны МБРР составляет 1,068 миллиарда долларов.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития относительно поправок к Соглашению о займе № 8156-KZ (Проект развития автомобильных дорог Восток – Запад (участок Алматы – Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай (ЦАРЭС 1b) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поправки предусматривают включение и финансирование участка "Балхаш-Бурылбайтал", которое одобрено за счет сэкономленных средств МБРР и софинансирования из республиканского бюджета.

Сумма займа Казахстану со стороны МБРР составляет 1,068 миллиарда долларов.

Реконструкция данного участка автомобильной дороги предусмотрена госпрограммой "Нурлы жол" на 2015-2019 годы.

Как отмечалось ранее, принятие данного законопроекта не повлечет отрицательных экономических, социальных, правовых и экологических последствий".

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