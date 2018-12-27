В Индонезии повысили уровень тревоги из-за активности вулкана Кракатау
По словам специалистов, вероятен сход новых оползней и лавин.
Фото : Открытые источники27 декабря 2018, 21:34
Власти Индонезии установили пятикилометровую зону отчуждения вокруг вулкана Кракатау и объявили высокий уровень опасности. Авиакомпании предупредили, что все полеты между островами Ява и Суматра придется перенаправлять. Вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту десяти километров, сообщает Вести.Ru.
Специалисты внимательно следят за его активностью. По их словам, очень вероятен сход новых оползней и лавин.
На прошлой неделе из-за активности Кракатау на Индонезию обрушилось мощное цунами. Погибли более четырехсот человек, пострадали около полутора тысяч.
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