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В Индонезии повысили уровень тревоги из-за активности вулкана Кракатау

По словам специалистов, вероятен сход новых оползней и лавин.

Фото : Открытые источники27 декабря 2018, 21:34

Власти Индонезии установили пятикилометровую зону отчуждения вокруг вулкана Кракатау и объявили высокий уровень опасности. Авиакомпании предупредили, что все полеты между островами Ява и Суматра придется перенаправлять. Вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту десяти километров, сообщает Вести.Ru.

Специалисты внимательно следят за его активностью. По их словам, очень вероятен сход новых оползней и лавин.

На прошлой неделе из-за активности Кракатау на Индонезию обрушилось мощное цунами. Погибли более четырехсот человек, пострадали около полутора тысяч.


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