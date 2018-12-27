В Индонезии повысили уровень тревоги из-за активности вулкана Кракатау

По словам специалистов, вероятен сход новых оползней и лавин.

Власти Индонезии установили пятикилометровую зону отчуждения вокруг вулкана Кракатау и объявили высокий уровень опасности. Авиакомпании предупредили, что все полеты между островами Ява и Суматра придется перенаправлять. Вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту десяти километров, сообщает Вести.Ru.

Специалисты внимательно следят за его активностью. По их словам, очень вероятен сход новых оползней и лавин.

На прошлой неделе из-за активности Кракатау на Индонезию обрушилось мощное цунами. Погибли более четырехсот человек, пострадали около полутора тысяч.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!